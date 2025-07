Semanas atrás, L-Gante fue embargado por la Justicia por el conflicto que mantiene con Tamara Báez a raíz de la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. A pesar de la sentencia, ahora se dio a conocer el supuesto plan que el artista ideo para no tener que pagar.

Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez, rompió el silencio en “Mitre Live” y, en diálogo con Juan Etchegoyen, le respondió al cantante de cumbia luego de sus declaraciones donde lo tildó de “mentiroso” al letrado.

“He hablado con Tamara de las declaraciones de Elián pero trato de tenerla aislada de este tema. Ella está afrontando todo sin ayuda con todo lo que implica llegar a fin de mes. La plata no es para ella, es para la hija y eso no lo entiende Elián”, afirmó.

L-Gante, Tamara Báez y Jamaica (Foto: Instagram).

EL PLAN DE L-GANTE PARA NO PAGAR LA CUOTA ALIMENTARIA DE SU HIJA

“Vamos a embargar lo que tengamos que embargar y a hacer todo lo que tengamos que hacer”, afirmó Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez. “Vos lo ves con cadena de oro a Elián y mirá el lío que tenemos que hacer para que pague lo que tiene que pagar”, aseguró el abogado, sin filtro.

“Pasale la plata a tu hija. Hacete un show en España y pasale la plata a tu hija. No le da vergüenza pasarle 700 mil pesos”, disparó el letrado que adelantó: “Te voy a contar algo que nunca lo dije: cuando Elián salió de prisión, Maxi el Brother y su esposa Lourdes le dijeron que le ponían un abogado”.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

“Ellos le pidieron a Tamara sacarme a mí y ponerle a Payarola. Querían hacer eso para no pagarle a la nena”, reveló el abogado de la madre de Jamaica. “Imaginate con la gente que está tratando. Querían ponerle un abogado de ellos para manejarle la cuota alimentaria a la nena. A mi me da pena y uno no quiere hablar de esto pero no te queda otra", agregó, furioso.