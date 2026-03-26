Después de una ducha caliente, es común que el espejo del baño quede completamente empañado. El vapor del agua caliente se condensa sobre el vidrio frío y forma una capa de humedad que impide ver con claridad y suele dejar manchas cuando se seca.

Aunque muchas personas recurren a limpiavidrios o a pasar un paño seco, existe un truco casero que cada vez se menciona más en redes sociales y sitios de limpieza del hogar: usar crema de afeitar para limpiar y proteger los espejos.

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El método no solo sirve para quitar marcas o suciedad. También crea una película invisible sobre el vidrio que evita que el vapor se adhiera con facilidad, por lo que el espejo tarda más en empañarse y resulta más fácil de mantener limpio.

Por qué la crema de afeitar funciona para limpiar los espejos

La espuma de afeitar tiene componentes similares a los que se utilizan en los detergentes. Entre ellos se encuentran surfactantes, sustancias que ayudan a que el agua se mezcle con la grasa y la suciedad para poder removerlas.

La crema de afeitar ayuda a que el espejo del baño no se empañe. Foto: IA

Gracias a estos ingredientes, la espuma puede actuar como un limpiador suave para superficies de vidrio. Al mismo tiempo, cuando se la distribuye sobre el espejo deja una película muy fina que reduce la condensación.

Eso significa que cuando el baño se llena de vapor, el agua no se adhiere tan fácilmente al vidrio. Como resultado, el espejo se empaña mucho menos y no quedan esas manchas blancas que aparecen después de varias duchas.

Además, es un método económico y rápido, ya que no requiere productos especiales ni herramientas de limpieza complicadas.

Cómo aplicar el truco de la crema de afeitar paso a paso

Para aplicar este método en casa solo se necesitan dos cosas: espuma o gel de afeitar y un paño limpio, preferentemente de microfibra.

Los pasos son simples:

Colocar una pequeña cantidad de crema de afeitar sobre un paño limpio.

Distribuirla sobre todo el espejo con movimientos circulares.

Cubrir bien toda la superficie del vidrio.

Esperar unos 30 segundos para que actúe.

Retirar la espuma con otro paño limpio.

Secar el vidrio hasta que quede sin marcas.

El paso a paso para limpiar el vidrio del espejo del baño con crema de afeitar. Foto: IA

Cuando se hace correctamente, el espejo queda brillante y protegido contra la humedad durante varios días.

Un truco simple que ayuda a mantener el baño más limpio

Uno de los beneficios de este método es que reduce la aparición de manchas de agua y vapor. Esto significa que el espejo necesita menos limpieza diaria y se mantiene transparente por más tiempo.

Además, es un truco útil para quienes quieren ordenar o limpiar el baño rápido, porque el procedimiento completo lleva apenas unos minutos y no requiere productos específicos.

De todos modos, conviene evitar que la espuma se acumule en los bordes del espejo o en el marco, especialmente si es de madera, para prevenir que la humedad afecte el material.

Con un producto tan común como la crema de afeitar, es posible lograr un espejo más limpio, brillante y resistente al vapor, incluso luego de darse una ducha caliente, algo que puede hacer más simple la limpieza cotidiana del baño.