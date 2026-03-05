Zaira Nara volvió a mostrar rincones de su espectacular casa y sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los espacios que más ilusión le hacía terminar: la ducha de sus sueños.

La modelo y conductora compartió en redes sociales una serie de fotos en las que aparece duchándose, mientras deja ver cómo quedó el nuevo diseño del baño tras la renovación de parte de su hogar.

Zaira Nara renovó la grifería de su casa (Fotos de Instagram)

Así es la ducha soñada de Zaira Nara en su mega casa

“Cuando soñás un espacio, los detalles son los que terminan definiendo todo el resultado”, escribió Zaira en el posteo en el que mostró el resultado final.

En las imágenes se la ve posando bajo una gran ducha de estilo minimalista, con grifería en tono bronce y un diseño elegante que se integra con las paredes claras del baño.

En una de las fotos, la conductora aparece de espaldas bajo el agua, con el cabello mojado y una bikini negra, en una postal tan estética como sensual.

Pero la renovación no quedó solo en ese ambiente. En el mismo posteo, Zaira también dejó ver otros cambios de su casa, como la nueva grifería de la cocina, con un diseño moderno y funcional que acompaña muebles de madera clara y una estética natural.

Además, mostró que instaló una ducha exterior, ideal para los días de calor, ubicada junto a una puerta de madera de arco y rodeada por detalles rústicos que combinan con el estilo relajado de su hogar.

