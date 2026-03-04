El Bafweek Otoño-Invierno 2026 continúa y este martes los famosos inundaron una casona en Barrio Parque donde los organizadores agasajaron a los presentes con una cena como previa a un desfile atípico, lejos de los tradicional.

Estuvieron un irreconocible Benjamín Vicuña con Anita Espasandín, Zaira Nara, Luciana Geuna, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, Tefi Russo, Puli De María, Charly Alberti, Chloe Bello, Lola Abraldes y Mateo Belmonte, y muchos otros.

Como siempre, Ciudad Magazine estuvo presente en la presentación de la colección junto a los responsables de la marca, Cynthia Kern y Federico Bonomi, y sus hijos, que oficiaron de anfitriones.

LAS FOTOS DEL ESPECTACULAR DESFILE DE KOSIUKO EN EL BAFWEEK OTOÑO-INVIERNO 2026

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Zaira Nara (Foto: Movilpress)

Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín(Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Lola Abraldes (Foto: Movilpress)

Lola Abraldes y Mateo Belmonte (Foto: Movilpress)

Cynthia Kern y Federico Bonomi (Foto: Movilpress)

Luca, Mika y Luigi Bonomi (Foto: Movilpress)

Tefi Russo (Foto: Movilpress)

Fabián Paz y Gustavo Pucheta con Cynthia Kern (Foto: Movilpress)

Charly Alberti, Cynthia Kern, Federico Bonomi y Luciana Geuna (Foto: Movilpress)

Puli De María (Foto: Movilpress)

Gimena Accardi (Foto: Movilpress)

Chloe Bello (Foto: Movilpress)

Julieta Spina (Foto: Movilpress)

Lola Latorre (Foto: Movilpress)

