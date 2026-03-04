El Bafweek Otoño-Invierno 2026 continúa y este martes los famosos inundaron una casona en Barrio Parque donde los organizadores agasajaron a los presentes con una cena como previa a un desfile atípico, lejos de los tradicional.
Estuvieron un irreconocible Benjamín Vicuña con Anita Espasandín, Zaira Nara, Luciana Geuna, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, Tefi Russo, Puli De María, Charly Alberti, Chloe Bello, Lola Abraldes y Mateo Belmonte, y muchos otros.
Como siempre, Ciudad Magazine estuvo presente en la presentación de la colección junto a los responsables de la marca, Cynthia Kern y Federico Bonomi, y sus hijos, que oficiaron de anfitriones.
LAS FOTOS DEL ESPECTACULAR DESFILE DE KOSIUKO EN EL BAFWEEK OTOÑO-INVIERNO 2026
