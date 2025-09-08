El mundo de la moda y la belleza vivió una noche inolvidable en el BAFWEEK, donde CHER Beauty presentó Onyx Rouge, su nueva fragancia ámbar-frutado.

El evento, que tuvo como embajadora a la cantante Zoe Gotusso, reunió a las figuras más destacadas del ambiente y se transformó en uno de los after parties más exclusivos de Buenos Aires.

El cierre del desfile de María Cher fue el escenario perfecto para el debut de Onyx Rouge, pero la verdadera fiesta se vivió en el after party realizado en Caramelo.

Allí, además de la diseñadora, se hicieron presentes Minerva Casero, Yoyi Francellay Euge de Martino, entre otras celebridades e influencers que no quisieron perderse el lanzamiento.

Foto: prensa

Foto: @yoyifrancella

Foto: @yoyifrancella

La música estuvo a cargo de un line up de DJs que incluyó a Iara, Muka, Zuker, Xssentials by Six Sex y CRZ RMX, aportando el ritmo ideal para una noche de moda, tendencias y mucha energía.

El perfume que conquistó a las mujeres urbanas

La nueva fragancia de CHER Beauty está pensada para mujeres independientes, activas y auténticas, que buscan un perfume de larga duración y sofisticación.

Onyx Rouge sorprende con un aroma dulce y afrutado en sus primeras notas, gracias al lichi, hibiscus y bayas rojas, que le dan un toque fresco y alegre.

Luego, aparecen acordes elegantes de champagne rosado, flores de jazmín y merengue, para cerrar con una sensación cálida y envolvente de cacao, maderas y musk que permanece en la piel.