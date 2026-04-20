Sorrentinos con masa especial: la receta de Memo Mandarano para un domingo de pastas perfecto

Los sorrentinos caseros son un clásico del domingo argentino, pero esta versión de Memo Mandarano tiene un diferencial claro: la masa lleva cúrcuma, lo que aporta color, aroma y una personalidad distinta sin complicar la preparación. Es una receta ideal para quienes disfrutan hacer pasta fresca en casa y quieren un resultado bien sabroso.

El relleno mezcla espinaca, zapallo asado y quesos, logrando un equilibrio entre dulzor natural, cremosidad y textura. A eso se suma una salsa suave de crema y parmesano que termina de cerrar el plato con un perfil bien clásico familiar.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 200 g harina 0000

g harina 0000 100 g semolín

g semolín 3 huevos

huevos Una cdta cúrcuma Para el relleno 250 g espinaca al vapor o hervida bien escurrida

g espinaca al vapor o hervida bien escurrida 150 g zapallo

g zapallo 150 g ricota magra

g ricota magra 150 g queso parmesano rallado fino

g queso parmesano rallado fino 2 cdas queso crema

cdas queso crema Sal y pimienta, a gusto Para la salsa ½ cebolla picada fina

cebolla picada fina Un diente de ajo

diente de ajo ½ vaso de vino blanco

vaso de vino blanco 250 cc crema de leche

cc crema de leche 150 g queso parmesano rallado

g queso parmesano rallado Agua de cocción de la pasta, c/n

En esta receta de Memo Mandarano, la masa de los sorrentinos lleva un agregado de cúrcuma. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Hacer una corona con ambas harinas. Disponer los huevos en el centro junto a la cúrcuma. Agregar 3 cdas de aceite de oliva y formar una masa lisa y uniforme. Si es necesario, hidratar con poca agua hasta conseguir el punto deseado de la masa Amasar 5 a 8 minutos y dejar descansar en forma de bollo, tapada con papel film, en heladera. Realizar al menos dos pliegues en máquina para pastas para compactar la masa. Estirar láminas en punto 7 de aproximadamente 30 cm x 30 cm. Reservar con harina extra tapada. Cocer la espinaca al vapor o sobre sartén tapada sin agregar líquido. Cortar a cuchillo. Reservar. Pelar el anco y cortar en cubos pequeños. Llevar a horno sobre placa con oliva. Asar a 180° hasta que estén tiernos y un poco tostados. Dentro de un bowl, mezclar la espinaca , los cubitos de anco asados, ricota magra, queso crema y queso parmesano. Salpimentar y reservar en frío. Disponer las láminas de masa sobre la mesada previamente enharinada. Sobre un lateral de la masa, hacer pequeñas bolitas con el relleno de aproximadamente 30 g. Pintar con agua alrededor de cada bolita de relleno para que selle mejor la masa. Tapar con la masa restante y cubrir las bolitas de relleno. Retirar el excedente de aire y sellar bien las uniones. Formar los sorrentinos con cortante redondo. Para la salsa, rehogar el ajo y cebolla con oliva sobre un sartén grande. Una vez dorados, agregar el vino blanco y evaporar el alcohol. Incorporar la crema de leche a fuego bajo junto al parmesano rallado. Fundir y unificar. Cocinar la pasta en abundante agua en ebullición con sal. Una vez que flotan retirar y terminar cocción sobre la salsa en un sartén a fuego bajo. Emplatar con hojas de perejil picado y gotas de oliva extra.

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