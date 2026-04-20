Sorrentinos con masa especial: la receta de Memo Mandarano para un domingo de pastas perfecto

Los sorrentinos caseros son un clásico del domingo argentino, pero esta versión de Memo Mandarano tiene un diferencial claro: la masa lleva cúrcuma, lo que aporta color, aroma y una personalidad distinta sin complicar la preparación. Es una receta ideal para quienes disfrutan hacer pasta fresca en casa y quieren un resultado bien sabroso.
El relleno mezcla espinaca, zapallo asado y quesos, logrando un equilibrio entre dulzor natural, cremosidad y textura. A eso se suma una salsa suave de crema y parmesano que termina de cerrar el plato con un perfil bien clásico familiar.
Comensales
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Ingredientes
Para la masa
- 200 g harina 0000
- 100 g semolín
- 3 huevos
- Una cdta cúrcuma
Para el relleno
- 250 g espinaca al vapor o hervida bien escurrida
- 150 g zapallo
- 150 g ricota magra
- 150 g queso parmesano rallado fino
- 2 cdas queso crema
- Sal y pimienta, a gusto
Para la salsa
- ½ cebolla picada fina
- Un diente de ajo
- ½ vaso de vino blanco
- 250 cc crema de leche
- 150 g queso parmesano rallado
- Agua de cocción de la pasta, c/n
Procedimiento
- Hacer una corona con ambas harinas.
- Disponer los huevos en el centro junto a la cúrcuma.
- Agregar 3 cdas de aceite de oliva y formar una masa lisa y uniforme. Si es necesario, hidratar con poca agua hasta conseguir el punto deseado de la masa.
- Amasar 5 a 8 minutos y dejar descansar en forma de bollo, tapada con papel film, en heladera.
- Realizar al menos dos pliegues en máquina para pastas para compactar la masa.
- Estirar láminas en punto 7 de aproximadamente 30 cm x 30 cm. Reservar con harina extra tapada.
- Cocer la espinaca al vapor o sobre sartén tapada sin agregar líquido. Cortar a cuchillo. Reservar.
- Pelar el anco y cortar en cubos pequeños.
- Llevar a horno sobre placa con oliva.
- Asar a 180° hasta que estén tiernos y un poco tostados.
- Dentro de un bowl, mezclar la espinaca, los cubitos de anco asados, ricota magra, queso crema y queso parmesano.
- Salpimentar y reservar en frío.
- Disponer las láminas de masa sobre la mesada previamente enharinada.
- Sobre un lateral de la masa, hacer pequeñas bolitas con el relleno de aproximadamente 30 g.
- Pintar con agua alrededor de cada bolita de relleno para que selle mejor la masa.
- Tapar con la masa restante y cubrir las bolitas de relleno.
- Retirar el excedente de aire y sellar bien las uniones. Formar los sorrentinos con cortante redondo.
- Para la salsa, rehogar el ajo y cebolla con oliva sobre un sartén grande.
- Una vez dorados, agregar el vino blanco y evaporar el alcohol.
- Incorporar la crema de leche a fuego bajo junto al parmesano rallado. Fundir y unificar.
- Cocinar la pasta en abundante agua en ebullición con sal.
- Una vez que flotan retirar y terminar cocción sobre la salsa en un sartén a fuego bajo.
- Emplatar con hojas de perejil picado y gotas de oliva extra.
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