Los sorrentinos con langostinos son una receta ideal para salir del menú de todos los días y preparar un plato distinto, con sabor a mar y una presentación que suma. No hace falta una ocasión especial: con buenos ingredientes y una preparación ordenada, el resultado es contundente y bien casero.

La clave está en el equilibrio. El relleno combina langostinos con queso crema para lograr una textura suave, mientras que la crema de azafrán aporta aroma y color sin tapar el sabor principal. Es una receta que parece más compleja de lo que realmente es y que se puede adaptar sin problemas a una cocina hogareña.

Ingredientes para los sorrentinos con langostinos

Para la masa

400 g de harina 0000

4 huevos

Para el relleno

200 g de langostinos

100 g de queso crema

Ajo en polvo, a gusto

2 tiras de cebolla de verdeo

Para la crema de azafrán

10 g de manteca

10 g de harina

350 g de crema de leche

1 cápsula de azafrán en polvo

Ralladura de ½ limón

Sal y pimienta, a gusto

Para terminar

Garrapiñada picada, c/n

Luego de hervidos y cuando ya están cocinados, a los sorrentinos se les da un toque final de cocción con la salsa. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Masa

Colocar la harina y los huevos en una procesadora y procesar hasta unir. Envolver la masa en film y dejar descansar 30 minutos. Estirar la masa con sobadora o palo de amasar hasta obtener un espesor fino, espolvoreando harina si hace falta.

Relleno

Mixear los langostinos junto con el queso crema, la cebolla de verdeo, el ajo en polvo y sal. Pasar la mezcla a una manga descartable y reservar en frío.

Armado de los sorrentinos

Cortar rectángulos de masa, colocar el relleno, humedecer los bordes con agua y cubrir con otra lámina. Cortar los sorrentinos con cortante o cuchillo. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que suban a la superficie.

Crema de azafrán

En una olla, derretir la manteca y sumar la harina para formar un roux. Agregar el azafrán, mezclar y sumar la crema de leche de a poco. Cocinar a fuego bajo, condimentar con sal y pimienta y terminar con ralladura de limón.

Final

Retirar los sorrentinos del agua y llevarlos directamente a la sartén con la salsa. Mezclar con cuidado y servir de inmediato. Terminar con garrapiñada picada por encima para aportar contraste y textura.

