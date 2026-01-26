Los sorrentinos con langostinos son una receta ideal para salir del menú de todos los días y preparar un plato distinto, con sabor a mar y una presentación que suma. No hace falta una ocasión especial: con buenos ingredientes y una preparación ordenada, el resultado es contundente y bien casero.
La clave está en el equilibrio. El relleno combina langostinos con queso crema para lograr una textura suave, mientras que la crema de azafrán aporta aroma y color sin tapar el sabor principal. Es una receta que parece más compleja de lo que realmente es y que se puede adaptar sin problemas a una cocina hogareña.
Ingredientes para los sorrentinos con langostinos
Para la masa
- 400 g de harina 0000
- 4 huevos
Para el relleno
- 200 g de langostinos
- 100 g de queso crema
- Ajo en polvo, a gusto
- 2 tiras de cebolla de verdeo
Para la crema de azafrán
- 10 g de manteca
- 10 g de harina
- 350 g de crema de leche
- 1 cápsula de azafrán en polvo
- Ralladura de ½ limón
- Sal y pimienta, a gusto
Para terminar
- Garrapiñada picada, c/n
Procedimiento
Masa
- Colocar la harina y los huevos en una procesadora y procesar hasta unir.
- Envolver la masa en film y dejar descansar 30 minutos.
- Estirar la masa con sobadora o palo de amasar hasta obtener un espesor fino, espolvoreando harina si hace falta.
Relleno
- Mixear los langostinos junto con el queso crema, la cebolla de verdeo, el ajo en polvo y sal.
- Pasar la mezcla a una manga descartable y reservar en frío.
Armado de los sorrentinos
- Cortar rectángulos de masa, colocar el relleno, humedecer los bordes con agua y cubrir con otra lámina.
- Cortar los sorrentinos con cortante o cuchillo.
- Cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que suban a la superficie.
Crema de azafrán
- En una olla, derretir la manteca y sumar la harina para formar un roux.
- Agregar el azafrán, mezclar y sumar la crema de leche de a poco.
- Cocinar a fuego bajo, condimentar con sal y pimienta y terminar con ralladura de limón.
Final
- Retirar los sorrentinos del agua y llevarlos directamente a la sartén con la salsa.
- Mezclar con cuidado y servir de inmediato.
- Terminar con garrapiñada picada por encima para aportar contraste y textura.
