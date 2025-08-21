Si buscás un postre que combine frescura con rapidez, esta torta de limón es para vos. En apenas 20 minutos de horno, podés lograr un bizcochuelo liviano y aireado, poroso y perfumado gracias al jugo y la ralladura de limón que aportan ese sabor cítrico tan típico.
El batido justo y el toque ácido hacen que la base quede suave y esponjosa desde el primer bocado. Ideal para cualquier momento, ya sea como cierre de un almuerzo, merienda con amigos o un antojo exprés.
Ingredientes para torta de limón
Para los lemonies
- 200 g de manteca.
- 4 huevos.
- 2 limones.
- 300 g de azúcar.
- 260 g de harina 0000.
Para la crema
- 500 cc de leche.
- 125 g de azúcar.
- 4 yemas de huevo.
- 50 g de almidón de maíz.
- Esencia de vainilla.
- Para el merengue
- 6 claras.
- 500 g de azúcar.
- Agua.
La receta para una exquisita torta de limón. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Batir la manteca pomada junto con la ralladura de limón por cinco minutos hasta blanquear.
- Agregar un huevo, batir hasta que se incorpore, agregar el otro y volver a batir por dos minutos más.
- Agregar la harina con el jugo de medio limón, mezclar todo bien.
- Enmantecar y enharinar un molde (en lo posible cuadrado) de 20 x 20, volcar la preparación y esparcir bien con ayuda de una espátula.
- Llevar a un horno a 170° mínimo por 20 minutos hasta que los bordes estén levemente dorados.
- En una cacerola, llevar al fuego la leche con la mitad de azúcar.
- Mientras tanto, mezclar la otra mitad de azúcar con las yemas y el almidón de maíz.
- Una vez que la leche hierve, bajar el fuego, sumar esta mezcla a la cacerola y mezclar enérgicamente hasta que tome textura. Retirar y dejar enfriar bien.
- Preparar el merengue italiano calentando el azúcar y el agua hasta que se formen burbujas.
- Batir las claras y agregarles en forma de hilo el almíbar. Batir hasta que se formen picos.
- Colocar la crema pastelera sobre los lemonies y, por encima, el merengue con manga.
- Cortar en cuadrados pequeños y servir.
