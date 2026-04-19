Juana Viale volvió a convertirse en el centro de todas las miradas en una nueva emisión de Almorzando con Juana. Fiel a su estilo audaz, la conductora sorprendió con un look que combinó elegancia, brillo y una impronta súper moderna, dejando en claro que sabe cómo llevar las tendencias a la televisión con sello propio.

La nieta de Mirtha Legrand eligió un conjunto que jugó fuerte con los volúmenesy las texturas. El protagonista fue un top terracota de diseño arquitectónico, con hombros destacados por grandes volados plisados que enmarcaron su rostro. El corset, con líneas verticales y un remate irregular, estilizó su figura y sumó un toque de vanguardia.

Juana Viale en Almorzando con Juana (Foto: Instagram @lamesazarg)

Para equilibrar la potencia de la parte superior, Juana apostó por un pantalón de tiro alto cubierto de lentejuelas en tono bronce oscuro, casi chocolate. El corte acampanado, con aire setentoso, aportó movimiento y glamour, mientras que el contraste entre el brillo del pantalón y la textura mate del top generó un efecto visual ideal para la cámara.

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EL BEAUTY LOOK DE JUANA VIALE PARA ROBARSE TODAS LAS MIRADAS: SIMPLEZA Y SOFISTICACIÓN

En cuanto al beauty look, Juana optó por un peinado recogido, tirante y pulido, dejando todo el foco en el vestuario. El maquillaje fue sutil, con tonos cálidos que resaltaron sus rasgos sin recargar, en perfecta sintonía con la paleta elegida para el outfit.

El resultado fue una imagen equilibrada y de alto impacto, potenciada por la escenografía del programa, donde los detalles dorados y azules realzaron los matices cobrizos del look.

Juana Viale en Almorzando con Juana (Foto: Instagram @lamesazarg)

Una vez más, Juana Viale demostró que no le teme a los desafíos de la moda y que puede reinterpretar cualquier tendencia con una identidad única, marcando el pulso fashionista de la televisión argentina.

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