Las joyas dejaron de ser un complemento para convertirse en protagonistas absolutos del estilismo. Esta temporada, dos piedras se imponen con fuerza en el universo fashion: las esmeraldas y las amatistas, elegidas por su intensidad, simbolismo y capacidad de transformar cualquier outfit.

Lejos de lo minimalista, la tendencia apunta a piezas con presencia, color y carácter.

El regreso del verde: esmeraldas con identidad

Las esmeraldas vuelven al centro de la escena con una estética que combina naturaleza, lujo y sofisticación.

El verde profundo —asociado históricamente con la armonía y la renovación— aparece en anillos, collares y aros que no pasan desapercibidos. La clave está en su versatilidad: funcionan tanto en looks neutros como en estilismos más jugados.

En eventos recientes en Buenos Aires, figuras como Nicole Neumann, Juana Viale y Zaira Nara se mostraron alineadas con esta tendencia, apostando por piezas en verde intenso que elevan looks monocromáticos o suman contraste a outfits vibrantes.

En sus apariciones, las esmeraldas se convierten en el foco absoluto del estilismo, reforzando la idea de que una sola joya bien elegida puede transformar todo.

Nicole Neumann. Foto: Instagram

Amatistas: el nuevo statement del lujo moderno

Si hay una piedra que está ganando terreno en el universo fashion, es la amatista.

Con sus tonos violáceos, aporta un aire sofisticado pero moderno, ideal para quienes buscan salir de lo clásico sin perder elegancia.

Se ve especialmente en combinaciones con oro rosado y blanco, logrando piezas que capturan la luz y generan impacto visual.

Juana Viale. Foto: Instagram

Las colecciones argentinas que apuestan por las piedras en tendencia

En esta misma línea, marcas locales como Rubí Rubí desarrollan colecciones que dialogan directamente con estas tendencias.

Por un lado, Pasión Verde pone el foco en las esmeraldas, combinándolas con diamantes, oro y platino en piezas que transmiten equilibrio, naturaleza y sofisticación.

Por otro, Crepúsculo explora la intensidad de las amatistas, inspirándose en los tonos violáceos del cielo al atardecer para crear joyas con fuerte impronta visual, donde el oro rosado y blanco potencian el color de la piedra.

Ambas colecciones reflejan un cambio claro en el lenguaje de la joyería: menos discreción y más identidad.

Las piedras que marcan tendencia. Foto: Instagram

✨ De la tendencia a la pasarela local

Esta tendencia también tiene su correlato en la escena local. Firmas como Rubí Rubí vienen trabajando con estas piedras en colecciones recientes, donde las esmeraldas y las amatistas son protagonistas.

Inspiradas en paisajes argentinos —desde los verdes del campo hasta los tonos del norte—, estas propuestas combinan diamantes, oro y platino en piezas de alta joyería que buscan equilibrar tradición y modernidad.

El resultado: diseños que no solo siguen la tendencia global, sino que la reinterpretan con identidad propia.

Cómo llevarlas (y dar en el blanco)

Elegí una pieza protagonista y dejala brillar

Combiná esmeraldas con tonos neutros o tierra

Usá amatistas para sumar color a looks minimalistas

Mezclá metales (oro blanco, rosado) para un efecto más actual

Las joyas ya no son un detalle final: son el punto de partida. Y esta temporada, todo indica que el lujo se lleva en color.