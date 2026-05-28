Cada aparición de Bella Hadid en el Festival de Cannes se convierte automáticamente en un momento fashionista. Y este año no fue la excepción: la modelo volvió a captar todas las miradas con una serie de looks donde el lujo silencioso, las siluetas minimalistas y los accesorios orgánicos se transformaron en protagonistas.

Durante su paso por el 79° Festival de Cine de Cannes, Bella apostó por estilismos relajados pero sofisticados, alejados del exceso y más cerca de una estética effortless que domina las tendencias internacionales actuales.

Entre vestidos depurados, camisas abiertas y joyería escultural, la modelo reafirmó por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la moda global.

EL LOOK DE BELLA HADID QUE MARCÓ TENDENCIA EN CANNES

Uno de los detalles que más llamó la atención fue su elección de accesorios. Para completar algunos de sus outfits, Bella eligió piezas de Pandora pertenecientes a la colección ESSENCE, una línea inspirada en formas orgánicas, curvas naturales y texturas que remiten al movimiento del agua y la naturaleza.

El 17 de mayo fue fotografiada en el icónico Hotel Martinez de Cannes luciendo brazaletes de diseño escultórico y acabado minimalista, mientras que días más tarde volvió a apostar por la misma estética durante su paso por Saint-Tropez.

La tendencia de las joyas orgánicas y de inspiración natural pisa fuerte este 2026 y ya se volvió una de las favoritas de celebridades, estilistas e influencers. Lejos de las piezas recargadas, hoy predominan los diseños fluidos, imperfectos y versátiles que acompañan looks relajados pero sofisticados.

Con cada aparición pública, Bella Hadid continúa consolidando una estética que mezcla elegancia clásica, referencias noventosas y una sensibilidad contemporánea donde menos parece ser definitivamente más.