Después de semanas de especulaciones sobre una crisis de pareja, La Joaqui rompió el silencio y confirmó su separación de Luck Ra tras dos años de amor con un emotivo comunicado publicado en sus historias de Instagram.

La cantante decidió ponerles fin a los rumores con un mensaje en el que explicó que la ruptura fue tomada de común acuerdo y pidió respeto por el difícil momento que ambos atraviesan.

La Joaqui y Luck Ra (Foto: Movilpress)

La Joaqui rompió el silencio y confirmó su separación de Luck Ra

“Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, comenzó el texto compartido en sus redes sociales.

Luego, aclaró que la decisión no estuvo relacionada con conflictos ni con falta de amor.

“Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares que siempre amo a mis hijas y ellas a él; sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas”, expuso.

“Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, expresó.

En el tramo final del comunicado, La Joaqui agradeció el apoyo recibido durante la relación y realizó un especial pedido tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación.

“Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, escribió.

Y concluyó: “También pedir comprensión de los medios. Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre".

Con este mensaje, La Joaqui confirmó oficialmente el final de su historia de amor con Luck Ra y despejó las versiones que venían circulando desde hacía varias semanas sobre una posible separación.