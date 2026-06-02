La Joaqui enamoró a sus seguidores con un posteo cargado de emoción para celebrar el próximo segundo aniversario con Luck Ra. En su cuenta de Instagram, la artista compartió un texto íntimo en el que comparó el amor que siente por el cordobés con la letra de una canción.

“El amor con vos se siente exactamente como la letra de este tema”, comenzó escribiendo Joaqui, dejando en claro que, después de casi dos años, su sentimiento no solo se mantiene intacto sino que creció.

El emotivo mensaje de La Joaqui para Luck Ra a días de cumplir dos años juntos. Crédito: Instagram Por: Instagram @lajoaqui

La artista confesó que él siempre termina siendo “el tema que más suena” en su cabeza, una metáfora que combina su vida amorosa con su mundo musical de manera perfecta.

LO QUE LA JOAQUI LE DIJO A LUCK RA: LAS FRASES QUE EMOCIONARON A TODOS

En el corazón del mensaje, La Joaqui habló de las noches largas, los planes improvisados y ese “no sé qué” que le desarma todo lo que creía tener bajo control.

Lejos de los textos superficiales que suelen circular en redes, la cantante apostó por la vulnerabilidad y la honestidad: “Si la vida nos llevara el contador para atrás otra vez, yo volvería a vivir todas las partes traumáticas y dolorosas, si sos vos quien me espera al final del camino”.

La declaración no pasó desapercibida para Luck Ra, quien respondió desde los comentarios con la misma ternura: “Por muchísimos más recuerdos juntos, mi novia preciosa, te amo siempre y cada día un poquito (mucho) más”.

LA JOAQUI Y LUCK RA: LA HISTORIA DE UNA PAREJA QUE CONQUISTÓ LAS REDES

La relación entre La Joaqui y Luck Ra se convirtió en una de las más queridas del ambiente. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, la pareja construyó una imagen auténtica, alejada de las poses y los escándalos que suelen rodear a otras figuras del género.

Sus apariciones públicas siempre combinaron naturalidad y complicidad Por: Instagram @lajoaqui

La Joaqui junto a Luck Ra Por: Instagram @lajoaqui

A punto de celebrar su segundo aniversario, este posteo reafirma que el vínculo entre ambos artistas sigue más firme que nunca. La canción a la que refiere La Joaqui en su dedicatoria, aunque no la nombra explícitamente, forma parte de ese universo musical compartido que los une tanto en el escenario como en la vida privada. Una historia de amor que sigue sumando capítulos.