En medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la situación familiar se volvió aún más tensa por el distanciamiento entre la empresaria y su hermana Zaira Nara. El conductor Matías Vázquez, en Puro Show, analizó la crisis y sugirió que existe un trasfondo mucho más grave que aún no trascendió públicamente.

Según Vázquez, el hecho de que las hermanas hayan dejado de seguirse en redes sociales es una señal de que la pelea va más allá de una simple discusión.

“Cuántas veces se bancaron y se distanciaron, pero nunca se dejaron de seguir. Wanda sube el poste, y Zaira la deja de seguir. Intentamos hablar con gente del entorno pero es imposible”, dijo Matías, acompañado por Pampito.

Por qué se pelearon Wanda y Zaira Nara

Zaira y Wanda Nara en la final del Mundial (Foto: Instagram @zairanara)

El propio Vázquez fue contundente al describir la gravedad de la situación: “Sabés que yo siento, yo siento que hay un tema muy grave de fondo, que se va a saber, muy delicado. Porque para que las dos hermanas hoy estén distanciadas en las redes sociales, es porque alguien falló fuerte en esa relación”.

Momento difícil para Wanda, quien atraviesa una fuerte disputa con Icardi. La empresaria, que suele mostrar una imagen de fortaleza, ahora enfrenta una doble crisis: la judicial con el futbolista y la personal con su hermana.



