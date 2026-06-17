Mientras disfruta de su experiencia en el Mundial 2026 y comparte cada detalle con sus seguidores, Zaira Nara quedó envuelta en una inesperada controversia que comenzó a circular en el mundo del espectáculo. La polémica surgió en LAM, donde Laura Ubfal aseguró haber recibido mensajes que daban cuenta de un supuesto enojo de personas que coincidieron con la modelo durante su estadía en Estados Unidos.

En medio de una charla sobre las figuras que se encuentran cubriendo el Mundial, Ubfal lanzó una información que rápidamente llamó la atención de todos en el estudio: “Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie”, afirmó la periodista.

La declaración abrió un fuerte debate en el programa, especialmente porque no sería la primera vez que la hermana de Wanda Nara queda envuelta en rumores de este tipo: “Lo mismo que pasó en Paraguay”, recordó una de las panelistas.

Foto: Instagram (@zaira.nara)

Según comentaron en el ciclo de América, situaciones similares habrían sido señaladas tiempo atrás durante un viaje de la modelo al áís vecino: “En Paraguay la acusaron de lo mismo”, cerraron en la mesa de debate.

Laura Ubfal: “Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo con Zaira Nara porque no se quería sacar fotos con nadie”.

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¿SIGUE SIENDO LA MADRINA DE SU HIJA? PAULA CHAVES HABLÓ DE ZAIRA NARA TRAS LA RECONCILIACIÓN

Después de años de distanciamiento, Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a mostrarse juntas y dejaron en claro que recompusieron la relación después de juntarse a cenar a solas.

Sin embargo, una pregunta sigue despertando curiosidad entre sus seguidores: qué pasa con el vínculo de Zaira con Filipa, la hija menor de Paula y Pedro Alfonso, después de que la modelo dijeron en una nota tiempo atrás que ya no era su madrina.

Paula fue consultada sobre el tema en una nota que dio a Sálvese Quien Pueda y sorprendió con la sinceridad de sus respuestas: “¿Zaira la vio a Filipa?”, le preguntó el cronista, Rodrigo Bar. Y lejos de esquivar el tema, la entrevistada respondió con contundencia: “No. No. No”.

Foto: Captura (América)

Ante la repregunta sobre si cree que podrán reencontrarse próximamente, Chaves fue cauta y evitó hacer especulaciones: “No, no sé, ni idea”, contestó, sin querer dar mayores detalles.

De todas maneras, dejó en claro que el acercamiento con Zaira existió pero no ahondó sobre si esta relación culminará en la amistad que supieron tener: “Fui a la noche a comer sola con ella”, cerró.