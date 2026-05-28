Después de años de rumores de distanciamiento, Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a mostrarse juntas públicamente y sorprendieron a todos. Las modelos participaron de una acción publicitaria en un local y se dejaron ver sonrientes, abrazadas y muy cómplices.

La inesperada imagen rápidamente generó repercusión en redes sociales y también abrió el debate en los programas de espectáculos, donde recordaron las diferencias que habrían mantenido en el último tiempo.

Quien no dejó pasar la situación fue Ángel de Brito. Desde la cuenta oficial de LAM en X lanzaron un comentario tan irónico como letal sobre el reencuentro.

“Por la guita se juntan”, escribieron junto a la foto de Paula Chaves y Zaira Nara realizando la campaña publicitaria.

El posteo se viralizó rápidamente y muchos usuarios reaccionaron con sorpresa al volver a verlas juntas después de tanto tiempo alejadas de la exposición compartida que supieron tener años atrás.

¿A Paula Chaves y Zaira Nara las une el cariño o la plata? (captura de X)

¿A Paula Chaves y Zaira Nara las une el cariño o la plata?

El tema también fue debatido en Intrusos, donde analizaron el vínculo actual entre ambas modelos.

En el programa coincidieron en que el dinero y el trabajo habrían sido el principal motivo detrás de este acercamiento, más allá del afecto que alguna vez las unió.

El debate en Intrusos: ¿a Paula Chaves y Zaira Nara las une el cariño o la plata?

Paula Chaves reveló qué se dijeron con Zaira Nara en su charla íntima

Después de años de distancia y versiones cruzadas, Paula Chaves rompió el silencio y contó qué pasó realmente con Zaira Nara tras encontrarse de casualidad en un atelier de moda, en abril pasado.

“¿Cómo surgió esta reconciliación con Zaira?”, le preguntó el notero. Y Paula contestó sin correr y con una sonrisa: “Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás. Nos encontramos”.

Según relató, el cruce fue natural y distendido, con recuerdos del pasado que aparecieron espontáneamente tras la muerte de Moro. “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?’”, dijo Chaves.

Sin embargo, Chaves fue clara al definir en qué punto está hoy la relación con Zaira. “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”.

“Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, agregó.

“Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien… Nos debemos una charla, pero reina la paz", cerró Paula Chaves sobre su acercamiento con Zaira Nara.