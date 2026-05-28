La noche cae en la isla Macedonio y nada es lo que parece. Siete adolescentes llegan con la idea de pasar un fin de semana relajado, pero la realidad les juega una mala pasada: una nube tóxica desciende sobre el lugar y los deja completamente aislados, obligándolos a convivir bajo una cuarentena estricta.

Así arranca “Prohibido subir al altillo”, la comedia negra escrita por Ana Celentano y dirigida por Silvana Amaro, que se presenta todos los sábados a las 21:00 en Área 623 (Pasco 623, CABA).

La obra sumerge al público en un universo cargado de tensión, misterio y vínculos al límite, donde el encierro y la incertidumbre sacan a la luz los miedos y deseos más profundos.

Prohibido subir al altillo. (Foto: Prensa)

El altillo: un espacio prohibido que despierta todos los fantasmas

En medio del encierro, el altillo de la casa se convierte en el epicentro de todas las tensiones. Ese espacio, clausurado y cargado de historias oscuras, empieza a operar como un imán para los secretos, los deseos reprimidos y los temores de los protagonistas.

Los objetos que allí se esconden parecen traer ecos del pasado y funcionan como disparadores de confesiones, peleas y alianzas inesperadas.

Prohibido subir al altillo. (Foto: Prensa)

La convivencia se vuelve cada vez más asfixiante: el hambre, el insomnio y los comportamientos extraños empujan a los personajes al límite.

Entre diálogos filosos y situaciones que oscilan entre el humor negro y el thriller, la obra explora cómo la adolescencia, el deseo y la construcción de identidad se ponen a prueba en situaciones extremas.

Un elenco joven que brilla en el escenario

El grupo de jóvenes atrapados en la isla está interpretado por Helena Hendler, Juana Quintela, Ana Castro, Federica Simone, Agustín Furio, Salvador Petrucelli y Ennio Morriconi. Cada uno aporta matices y energía a una experiencia teatral que transforma los vínculos para siempre.

Prohibido subir al altillo. (Foto: Prensa)

La puesta cuenta con escenografía de Analía Aramburu, vestuario de Lorena Díaz y voces en off de Daniel Hendler y Franco Host Venturi Pais. La asistencia de dirección está a cargo de Agustina Ancella y la prensa, de Kevin Melgar.

Una experiencia teatral intensa en el corazón de Buenos Aires

“Prohibido subir al altillo” invita a sumergirse en una historia donde lo psicológico y lo fantástico se entrelazan, y donde cada personaje debe enfrentarse a sus propios demonios internos.

Daniel Hendler elogió Prohibido subir al altillo

Con un ritmo ágil y una mirada aguda sobre la adolescencia, la obra se consolida como una de las propuestas más vibrantes de la cartelera porteña.

Las funciones son todos los sábados a las 21:00 en Área 623 (Pasco 623, CABA).