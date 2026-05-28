La forma en que Darío Cvitanich aclaró cómo cumplía las responsabilidades económicas con Cecilia Bonelli después del divorcio enfurecieron a Chechu, y a modelo aclaró enfática cómo fue la división de bienes y las razones por las cuales eligió su nuevo hogar.

“Me tocó el 50 por ciento de lo que contruimos durante 14 años. Él no me compró una casa”, enfatizó Bonelli para repudiar la idea de que salió beneficiada por demás del divorcio.

Entonces aclaró vehemente: “Me compré una casa con lo que me correspondía”.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

“Yo no me encapriché con una casa. Fui a ver una casa que sea práctica, porque me mudo desde una de dos pisos y 600 metros cuadrados a otra mucho más chica con jardín, pero sin pasto”, justificó.

La vida de Chechu Bonelli antes y después de Darío Cvitanich

Luego manifestó: “A partir del año que viene me tengo que bancar yo mis expensas, la luz, la nafta, el auto... El supermercado de las chicas cuando están conmigo. Ahora tengo que empezar a pagarme la obra social. Hay muchas cosas de las que se sigue haciendo cargo, pero todo fue firmado mutuamente”.

“Yo relegué mi carrera por mucho tiempo y fue decisión mía”, admitió.

Además, Chechu Bonelli había contado que antes de casarse con Darío Cvitanich ella “ya tenía dos departamentos y un auto”, fruto de su carrera como modelo y en los medios.