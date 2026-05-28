Stephanie Demner recurrió a sus redes sociales para contar una historia que, “está mal por donde lo mires”, y reveló que durante su segundo embarazo, una ecografista del centro donde se atendía le filtró su estado a Ángel de Brito antes de que ella misma se decidiera a hacer el anuncio público.

Según explicó Demner, el protocolo habitual cuando una mujer queda embarazada es esperar hasta la semana 12 para compartir la noticia con el mundo.

Hasta entonces, el embarazo se mantiene en reserva porque el riesgo de pérdida es mayor durante el primer trimestre. En su caso, solo lo sabía su entorno más cercano y algunas personas de su equipo de trabajo.

LA NOCHE QUE ÁNGEL DE BRITO LE ESCRIBIÓ ANTES DE QUE ELLA SE DECIDIERA A CONTARLO

El momento bisagra llegó la noche en que Stephanie fue a hacerse una ecografía de control. Al volver, le llegó un mensaje del conductor: “¿Estás embarazada?”.

Stephanie Demner grabando su storytime en Instagram sobre la filtración de su embarazo

Cuando ella le preguntó cómo lo sabía, Ángel le reenvió el perfil de Instagram de quien le había mandado la información, dónde identificó a la persona como la ecografista del centro donde acababa de atenderse.

EL COMENTARIO DE SOFI PACHANO QUE GENERÓ REPERCUSIÓN: “SI PIERDE SU TRABAJO, LO LAMENTO”

El posteo de Stephanie despertó decenas de reacciones, pero la que más dio que hablar fue la de Sofi Pachano, quien reveló haber vivido una situación prácticamente idéntica.

Sofi Pachano respaldó públicamente a Stephanie Demner tras denunciar la violación del secreto médico Por: Instagram @stephaniedemner

La bailarina e influencer contó que durante su embarazo, al día siguiente de hacerse el estudio genético en la semana 10, comenzaron a escribirle periodistas.

“Mi opinión es que la escraches en el centro si sabés quién es, y si pierde su trabajo, lo lamento. Es culpa de ella”, escribió sin filtros.

Pachano agregó que en su momento habló con la gerenta del centro, quien responsabilizó a una chica de la recepción que Sofi conocía del ambiente. La bailarina fue tajante al desestimar esa versión: no creyó que la culpable fuera otra paciente que estaba igual de nerviosa que ella en la sala de espera.

Cerró su comentario con una frase que resonó: “Estas cosas solo pasan en Argentina”.