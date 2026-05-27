Un nuevo escándalo sacude la vida de Gisela Bernal. En LAM aseguraron que la bailarina podría ser desalojada de la casa donde vive en Palermo debido a un complejo conflicto judicial relacionado con una importante deuda.

“Van a desalojarla, es inminente, no sé si en estas horas”, lanzaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito al presentar el enigmático que rápidamente generó impacto en el estudio.

Según contaron al aire, el conflicto se originó luego de la separación entre Bernal y Ariel Diwan. Gisela habría logrado quedarse con la propiedad gracias al trabajo de un abogado, pero con el paso del tiempo ese mismo letrado decidió iniciarle acciones legales por falta de pago: “Cuando ella logra quedarse con este inmueble por todo el trabajo de un abogado, el abogado decide llevarla a la Justicia”, explicaron en el programa.

Foto: Instagram (@giselabernaloficial) Por: Fabiana Lopez

Además, detallaron que el proceso judicial habría avanzado durante años sin respuesta de parte de Bernal: “Tuvieron muchas instancias. Lo que me cuentan es que ella no se presentó ni apeló, y esta es la última instancia que le dieron”, aseguraron.

En LAM también revelaron que Gisela estaba al tanto de la situación: “Ella está informada. Nosotros hablamos, sabe de esta situación, pero lo que ella me dice es que vayamos a hablar con su abogado”, comentaron. Sin embargo, según contaron, tampoco habrían obtenido respuesta del nuevo representante legal de la bailarina.

Otro de los datos que más sorprendió fue el estado actual de la propiedad: “La casa está muy abandonada porque es carísimo mantenerla”, señalaron mientras mostraban imágenes del inmueble. Incluso remarcaron que la vivienda tendría grafitis, telarañas y visibles signos de deterioro.

Respecto de la deuda, en el programa indicaron que originalmente rondaría entre los 100 y 150 mil dólares, cifra que con el paso de los años habría aumentado considerablemente debido a los intereses: “Esta casa ahora va a remate, la compraron y lo que va a pasar ahora es que se la tienen que dar a la persona que la compró. A Gisela la tienen que sacar”, afirmaron en vivo.

También recordaron las históricas disputas económicas entre Bernal y Diwan sobre cuánto dinero había aportado cada uno para adquirir la propiedad: “Él decía que la había comprado él. Ella decía que había puesto los ahorros”, repasaron.

“Cuando ella logra quedarse con este inmueble por todo el trabajo de un abogado, el abogado decide llevarla a la Justicia”.

En medio del debate, los panelistas mencionaron además el mediático escándalo que años atrás protagonizaron Gisela y Ariel Diwan cuando se conoció que Ian, el niño que el productor creyó durante años que era su hijo (el padre es Francisco Delgado), no era biológicamente suyo tras una prueba de ADN realizada en 2015.

Finalmente, en el ciclo deslizaron que Bernal habría tenido múltiples oportunidades judiciales para intentar frenar el proceso: “Ella podría haber apelado o mostrado comprobantes de que no tenía capacidad económica para pagar la deuda. Pero ninguna de las cosas pasaron. Fue negligente con el tema”, concluyeron.

“Gisela podría haber apelado o mostrado comprobantes de que no tenía capacidad económica para pagar la deuda”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ REACCIONÓ GISELA BERNAL DESPUÉS DE QUE ARIEL DIWAN LA ACUSARA DE HABERLO CORRIDO CON UN CUCHILLO

Luego de que Ariel Diwan la acusara de haberlo corrido con un cuchillo, Gisela Bernal habló con A la Tarde y dejó en claro su postura al respecto: “No voy a decir nada al respecto”.

“No tengo ganas de declarar por ahora. En otro momento lo voy a hacer. Me voy a guardar por ahora lo que siento con el tema”, agregó la bailarina contundente.

“Se te nota un poco así como dolida, ¿cómo estuviste estos días?”, indagó el cronista y ella contestó: “Y qué sé yo, fácil no es. Tengo que buscar a mi hijito del cole, no tengo nada que decirles”.

Foto: Web

Daniel Ambrosino fue durísimo con Gisela Bernal tras escucharla en el móvil con el programa de América y defendió a Ariel Diwan: “Me parece que lo mínimo que podría hacer públicamente es decir si eso es verdad o es mentira. Digo, no le costaba nada”, cerró el panelista.