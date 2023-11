En 2015 Gisela Bernal protagonizó con Ariel Diwan uno de los escándalos más resonantes de la TV cuando el empresario contó en vivo en Intrusos que Ian, el niño que creía que era su hijo biológico, era en realidad producto de una relación con Francisco Delgado.

Este miércoles, la bailarina visitó Intrusos y habló de sus dos exparejas y de cómo se lleva con ellos tras las consecuencias que tuvo este descubrimiento. “¿Cómo está hoy la situación con Fran Delgado, con Diwan y el juicio? Tenés muchos temas”, preguntó Laura Ubfal.

“Con Fran súper bien, la verdad que hemos logrado recomponer un montonazo el vínculo, obviamente siempre con la finalidad de que Ian esté bien y, la verdad, que todo encaminado”, contestó Gisela.

Flor de la Ve le consultó si el nene ve a su hermanita Helena, que tuvo Delgado con Barby Silenzi. “Sí, la ve también, sobre todo cuando viene él, que está viviendo en México. Está lejos, pero bueno, cuando viene trata de estar lo más que puede”, señaló Bernal.

Ante una pregunta sobre cómo quedó la situación legal con Diwan respecto las visitas al nene, Gisela explicó: “No, eso no le corresponde, hace siglos más o menos. En su momento apenas sucedió todo, él pidió judicialmente no verlo más, no tener más vínculo. Entonces eso ya quedó estampado así en la Justicia”, explicó la bailarina.

Asimismo, los Intrusos quisieron saber si Gisela retomó su relación con el futbolista Eros Medaglia, con quien se fue a vivir a Europa en su momento. “No, estamos separados pero muy bien, tenemos un súper buen vínculo, dialogamos”, contó.

“La verdad que es de esas personas que uno no quiere nunca que se vayan de la vida de uno, porque a mí, por lo menos, me ha marcado para bien, ha sido una persona que me ayudó muchísimo. Y, con mi hijo, se tienen un amor enorme, porque él lo crió conmigo desde los 5, cuando estuvimos en Bélgica y luego en Italia. La verdad que vivimos una experiencia familiar muy amorosa”, cerró Bernal.

