A una década de su escandalosa separación de Gisela Bernal, Ariel Diwan reapareció en la TV y se quebró al hablar de Ian, el niño que crío durante un año pensando que era su padre biológico y un ADN determinó que no lo era. Francisco Delgado es el papá de Ian.

“No lo veo hace 9 años. Estoy un poco más descrito que antes porque no hace mucho tiempo pensé que podía pasar eso (verlo), porque me junté con Gisela para arreglar el tema de la casa. Pero no, fue arreglar esa plata y nada más”, dijo el empresario en Desayuno Americano.

Cuando Pamela David le preguntó cómo estaba emocionalmente, Diwan expresó: “Estoy para el orto. Pasaron casi 10 años y sigo esperando que pasen los años”.

Y continuó: “Una vez una psicóloga me dijo que cuando el nene sea adolescente, seguramente, va a tener una inquietud y lo podremos resolver entre nosotros. Si tengo que esperar a que lo resuelva la madre, eso no va a pasar nunca. Él tiene 11 años”.

QUÉ HARÍA ARIEL DIWAN SI TIENE CARA A CARA A IAN, SU HIJO DEL CORAZÓN

“Lo primero que haría es darle un abrazo. Después, lo que se dé. Y si siento que eso no le hace bien, capaz no lo tengo que ver. Pero yo creo que todo va a ser bueno”, dijo Ariel, tras romper en un desconsolado llanto.

“Ese abrazo me gustaría. Estaría bueno para todos”, concluyó, movilizado y angustiado.