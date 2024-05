La escandalosa historia de Ariel Diwan y Gisela Bernal está atravesada por la violencia familiar más allá de por Ian, el nene que el empresario creyó que era sangre de su sangre, pero que en realidad resultó ser hijo biológico de Francisco Delgado.

“Hice lo que pude, no lo volvería a hacer. Pero tampoco me arrepiento de haberlo hecho”, resumió Diwan respecto de la mítica tarde en que hace una década se había sentado en vivo en Intrusos a contar la verdad sobre su familia.

Acto seguido, admitió ante Matías Vázquez haber sido “un hombre golpeado” durante su relación con la bailarina: “Estuvo bravo”.

Ariel Diwan.

“Pero viste que aparte no doy un perfil de que me pueda pasar eso (de ser golpeado por una mujer). ‘Tan bravo que es tan... el carácter’. Yo siento que las mujeres te pueden llevar tan arriba y te pueden llevar al fondo del mar. Bueno, capaz que es una característica mía...”, reflexionó.

“Fueron épocas bravas. Por suerte pasaron”, remató.

ARIEL DIWAN CONTÓ CÓMO DEBERÍA HABER ACTUADO AL SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR

Entonces, el periodista de Socios del Espectáculo fue directo: “¿Te llegó a pegar en la cara una mujer?”.

“Sí. Estuvo bravo. Fueron momentos complicados. Hoy lo hubiera denunciado la primera vez, por ejemplo. Pero es raro, ¿no? Increíble, pero bueno. Nada, nada. Creo que me sirvió mucho de experiencia. Yo creo que todos fuimos y aprendimos de todo eso. No es grato, pero digo...”.

Gisela Bernal.

“Yo también pensaba como la gente que era un pobre tipo. Yo no sé si le pasa a mucha gente, pero a mí me pasó y acá estoy. No soy ni mejor ni peor, me la banco y sigo de pie”, sentenció Ariel Diwan todavía enemistado con Gisela Bernal.

