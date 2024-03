Luego de que Gisela Bernal asegurara que Ariel Diwan debe darle la mitad de la casa que se disputaban tras la separación, la bailarina reveló si Ian, su hijo con Francisco Delgado, se enteró de su tremendo conflicto con el empresario.

Cabe recordar que la bailarina le había confesado a Diwan tras una prueba de ADN que en realidad el nene no era su hijo, como ella aseguraba, sino del exparticipante de Gran Hermano.

“No mira ni pregunta. Su enfoque está en otras cosas, más de su edad, lo cual me pone muy contenta. Todo ya está charlado, porque hemos hablado de todo, de repente me doy cuenta de que no lo necesita. Y si tiene inquietudes, viene, me plantea el tema y lo conversamos”, aseguró en diálogo con Pronto, deslizando que ya habrían conversado sobre el escándalo que tuvo lugar cuando él era bebé.

Además, aseguró que, si hijo en algún momento lo necesita, está dispuesta a despejar sus dudas: “Siempre estoy y no tengo ningún drama en charlar lo que sea. Tenemos ese vínculo de diálogo desde siempre. Somos tan pegotes, que nos tenemos siempre e incondicionalmente. Si bien mi mamá está siempre presente, Ian y yo somos una sola cosa, como un bloque”, sentenció, contundente.

LA FRUSTRADA COMPRA DE ARIEL DIWAN A GISELA BERNAL

De ahí que el exproductor de Flavio Mendoza negoció con la bailarina la compra de la otra parte de la casa, se pusieron de acuerdo con el número “y de golpe apareció el exabogado” que le “reclamó el pago de los honorarios”.

El nudo del conflicto entonces es que el letrado “le trabó un embargo a Bernal sobre su mitad de la casa”, y en estos momentos “hay una ejecución por 35.000 dólares más 500.000 pesos”. Suma que con el paso del tiempo “fue aumentando”.

Por último, Ariel Diwan es en parte rehén de la situación, ya que no puede comprar la casa compartida con Gisela Bernal por el embargo, mucho menos demolerla para edificar un edificio como pretende.