La Justicia tomó una decisión en el conflicto judicial que enfrenta a Gisela Bernal y su expareja, Ariel Diwan, por su casa de Palermo. En A la tarde informaron que un duro revés judicial dictaminó que se embargara a la bailarina por, al menos, 35 mil dólares; la parte que le corresponde de la vivienda que de disputa con el productor.

“Estamos hablando de un remate del 50% del monto informado. En 2022, el abogado le manda una carta documento diciendo que no va a continuar más con ella y ella a su vez dice ‘bueno, perfecto’, pero eso hay que pagarlo. ¿Vos no me pagaste? Yo te genero un embargo”, informó el periodista Guille Barrios.

Acto seguido, reveló cómo reaccionó Ariel ante la decisión de la Justicia. “El señor Diwan aclara ‘yo no tengo nada que ver’, solo me lo informó Ana Rosenfeld para que estuviese al tanto. Entonces yo le pregunto de dónde viene el embargo, quién lo está ejecutando; los primeros abogados de Gisela, ahí cambia el panorama”, añadió, con firmeza.

ARIEL DIWAN QUERÍA QUE LA CASA FUERA SOLO DE ÉL

Antes de cerrar, Diego Esteves hizo una contundente aclaración.

“Diwan quería que la casa fuera de él solo. Argumentaba que puso la mitad de la casa a nombre de Gisela porque tenían un proyecto de familia”, explicó.

Sin embargo, el proyecto de familia no se pudo dar, ya que terminaron su relación en medio de un escándalo cuando Diwan descubrió que Ian no era hijo suyo, sino de Francisco Delgado.