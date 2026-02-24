La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada arrancó con todo en la pantalla de Telefe y ya dejó su primera gran sorpresa: el regreso de Eduardo Carrera, el exjugador que hace 23 años fue expulsado del reality tras un episodio violento que marcó la historia del programa.

Este lunes la casa abrió sus puertas a una mezcla explosiva de famosos, influencers y viejos conocidos del ciclo. Entre ellos, Andrea del Boca y Divina Gloria se robaron las miradas, pero el ingreso de Carrera sobre el final fue el verdadero golpe de efecto de la gala.

Eduardo Carrera de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Hace más de 20 años yo estuve en la casa de Gran Hermano y hoy vengo por mi revancha. Espero que la experiencia me ayude para llegar al máximo en este juego”, dijo el participante en su video de presentación, enmascarando su expulsión en una forma más amigable para la nueva generación de televidentes.

POR QUÉ CAUSÓ PREOCUPACIÓN EL INGRESO DE EDUARDO CARRERA A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Lo cierto es que, en busca de emociones fuertes y polémicas, la producción de GH decidió darle una nueva chance a Eduardo Carrera, a pesar de que su nombre quedó asociado al apodo de “el violento de Gran Hermano 3” por el fuerte episodio que protagonizó junto a Romina Orthusteguy en 2003.

En aquella edición, Carrera arrojó una copa contra el piso en medio de una discusión, aunque ya había tenido un ataque de furia cuando lo empujaron a la pileta y se le arruinaron los cigarrillos. El comportamiento de Carrera generó rechazo entre sus compañeros y preocupación en la audiencia, que llegó a temer por la integridad de Romina.

El video de aquel momento volvió a circular en redes sociales y se viralizó bajo el tópico #tóxico justo después de su regreso, reavivando el debate sobre su participación.

El exabrupto de Carrera en Gran Hermano 2003 se volvió viral (Foto: X / @realtimerating) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En sus primeros minutos dentro de la casa, Eduardo Carrera se mostró especialmente cercano a Andrea del Boca. Según contó a sus compañeros de habitación, tiene intenciones de acercarse aún más a la reconocida actriz durante la primera fiesta temática, ya que confesó sentirse muy atraído por ella. La convivencia recién empieza, pero la presencia de Carrera ya generó revuelo y promete ser uno de los focos de atención de la temporada.

