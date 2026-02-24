La entrada de Andrea del Boca (60) a la casa de Gran Hermano Generación Dorada inauguró oficialmente el reality, y cuando todavía no pasó un día de convivencia en las redes sociales ya apostaron a que protagonizará un romance con el hermanito que entró en el orden 18.

El caballero en cuestión es Eduardo Carrera (56), quien habitara la casa más famosa por 84 días en 2003.

De hecho, fue él mismo quien blanqueó sus intenciones con la reina de las telenovelas, y de ahí que en las redes sociales armaron un compilado con las sonrisas cómplices que se dispensaron ante las cámaras.

El shippeo de Andrea del Boca y Eduardo Carrera en Gran Hermano Generación Dorada

“Las shipperas no corren, vuelan #GranHermano“, posteó @camosherafrvr en X.

El pasado de Eduardo Carrera, el pretendiente de Andrea del Boca

Eduardo ya tiene experiencia como galán, ya que en su anterior paso por Gran Hermano había mantenido un fogoso romance con Romina Orthusteguy, la tercera eliminada de esa edición, en la que él cayó eliminado en el sexto lugar.

Eduardo Carrera de Gran Hermano Generación Dorada. (Foto: @eduardo.e.carrera)

Los antecedentes de esa relación fueron recordados también en las redes, y dejaron mal parado a Carrera, quien había roto un vaso de vidrio contra el suelo en plena discusión con Orthusteguy.