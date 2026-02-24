Andrea del Boca fue la encargada de inaugurar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, y su ingreso estuvo cargado de emoción, nostalgia y un gesto que conmovió a todos los fanáticos del reality.

Apenas cruzó la puerta, la actriz no pudo ocultar su asombro: “¡Hola, Gran Hermano! ¡Ay, Dios mío, por Dios! ¿Lo que es estar acá? ¡No, no, no! ¡Ay, está la pileta interior y la playa! ¡Ay, quiero conocer todo!”, exclamó mientras recorría cada rincón de la famosa casa.

Entre risas, exclamaciones y mucha curiosidad, Andrea fue descubriendo los espacios: la cocina, los sillones dorados, los espejos y el perfume que, según ella, “no se puede creer”. Pero el momento más emotivo llegó cuando eligió su cama.

EL GESTO DE ANDREA DEL BOCA CON SU HIJA Y SU PERRO

Sin dudarlo, Andrea del Boca abrió su valija y sacó una almohada muy especial: tenía la cara de su hija y de su perro. “Ella es mi hija y este es mi hijo de cuatro patas, mis dos amores. Acá les presento… esta es la casa donde vamos a vivir por un tiempo”, contó con la voz entrecortada por la emoción.

Eligió la cama más cercana a la puerta, “porque acá me queda cerca del baño, lo cual es muy importante”, y colocó la almohada sobre las sábanas, marcando su territorio y dejando en claro que, aunque esté lejos de su familia, los lleva consigo en cada paso.

ASÍ SE DESPIDIÓ ANDREA DEL BOCA DE SU HIJA ANA CHIARA ANTES DE ENTRAR A LA CASA

La noche estuvo cargada de emoción cuando Andrea del Boca se despidió de su hija Ana Chiara antes de entrar a la casa de de Gran Hermano. “Andre, despediste de tu hija, ahí está, Ana Chiara despidiendo a su madre, que se va para la casa”, relató Santiago del Moro en el estudio mientras madre e hija compartían un abrazo y un beso más, en medio de la expectativa por el ingreso de la actriz a la nueva temporada del reality.

Con el maletín en mano y la mirada puesta en el futuro, Andrea no pudo evitar recordar a quienes le dijeron que no se animaría: “Perdón a todos los que le dije que no entraba a la casa. La veo a Laura, que le dije, no, no voy a entrar en la casa. Pero bueno. Acá estoy”. Así, la actriz se sumó en vivo a la casa más famosa, lista para abrir una nueva etapa y dejar atrás todos los prejuicios.

