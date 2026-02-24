Andrea del Boca fue la encargada de inaugurar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, y su ingreso estuvo cargado de emoción, nostalgia y un gesto que conmovió a todos los fanáticos del reality.
Apenas cruzó la puerta, la actriz no pudo ocultar su asombro: “¡Hola, Gran Hermano! ¡Ay, Dios mío, por Dios! ¿Lo que es estar acá? ¡No, no, no! ¡Ay, está la pileta interior y la playa! ¡Ay, quiero conocer todo!”, exclamó mientras recorría cada rincón de la famosa casa.
Entre risas, exclamaciones y mucha curiosidad, Andrea fue descubriendo los espacios: la cocina, los sillones dorados, los espejos y el perfume que, según ella, “no se puede creer”. Pero el momento más emotivo llegó cuando eligió su cama.
EL GESTO DE ANDREA DEL BOCA CON SU HIJA Y SU PERRO
Sin dudarlo, Andrea del Boca abrió su valija y sacó una almohada muy especial: tenía la cara de su hija y de su perro. “Ella es mi hija y este es mi hijo de cuatro patas, mis dos amores. Acá les presento… esta es la casa donde vamos a vivir por un tiempo”, contó con la voz entrecortada por la emoción.
Eligió la cama más cercana a la puerta, “porque acá me queda cerca del baño, lo cual es muy importante”, y colocó la almohada sobre las sábanas, marcando su territorio y dejando en claro que, aunque esté lejos de su familia, los lleva consigo en cada paso.
Lee más...
ASÍ SE DESPIDIÓ ANDREA DEL BOCA DE SU HIJA ANA CHIARA ANTES DE ENTRAR A LA CASA
La noche estuvo cargada de emoción cuando Andrea del Boca se despidió de su hija Ana Chiara antes de entrar a la casa de de Gran Hermano. “Andre, despediste de tu hija, ahí está, Ana Chiara despidiendo a su madre, que se va para la casa”, relató Santiago del Moro en el estudio mientras madre e hija compartían un abrazo y un beso más, en medio de la expectativa por el ingreso de la actriz a la nueva temporada del reality.
Con el maletín en mano y la mirada puesta en el futuro, Andrea no pudo evitar recordar a quienes le dijeron que no se animaría: “Perdón a todos los que le dije que no entraba a la casa. La veo a Laura, que le dije, no, no voy a entrar en la casa. Pero bueno. Acá estoy”. Así, la actriz se sumó en vivo a la casa más famosa, lista para abrir una nueva etapa y dejar atrás todos los prejuicios.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.