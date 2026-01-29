¡Bomba en la televisión argentina! Todo indica que Andrea del Boca sería una de las grandes protagonistas de la próxima edición de Gran Hermano, y la noticia ya sacudió a todos los fanáticos del reality.

Martín Salwe reveló esta información en el programa Lape Club Social, donde aseguró que la actriz no solo está confirmada, sino que además no entraría sola: la acompañaría su hija desde el streaming, lo que promete un ingreso explosivo a la casa más famosa del país.

En el ciclo, los panelistas no escatimaron en elogios y detalles sobre la personalidad de Andrea: “Alguien calentona, con temperamento, plantada, con carácter, con actitud, una persona que no se deja sobrepasar”, describieron.

Destacaron que Andrea del Boca “demostró en pisos de televisión tener respuesta para todo, enfrentarse a grandes periodistas, a gente que le hizo preguntas incómodas y ella estuvo ahí, no se cagó”. Además, remarcaron que “no es solamente una actriz dramática, también es una figura con escándalos, sin duda”.

CUÁNDO EMPEZARÍA GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

La expectativa fue máxima hasta que Martín Salwe soltó la bomba: “El 23 de febrero llega GH, edición dorada y una de las mega figuras que ingresaría a la famosa casa es nada más y nada menos que Andrea del Boca”.

La noticia no tardó en viralizarse y las redes explotaron con mensajes y especulaciones sobre cómo será la convivencia de la actriz con las demás figuras que ingresen al reality.

