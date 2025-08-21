La Justicia tiene en la mira a Andrea del Boca desde 2018, y ahora una fiscal federal pidió que pase presa tres años, en la causa que involucra también a Julio De Vido por defraudación al Estado por el financiamiento de Mamá Corazón.

El planteo se dio en juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), cuando Fabiana León la consideró “partícipe necesaria” de la estafa a la administración pública.

También solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, ya que fue quien giró los fondos.

Andrea del Boca. Fuente: Captura Puro Show

Por otra parte, reclamó la devolución al fisco en forma solidaria de 3.126.000 dólares.

LA ACUSACIÓN CONTRA ANDREA DEL BOCA

La clave de la acusación contra Andrea del Boca fue que la financiación a su productora “tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación”.

Para la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron inusuales cláusulas por la exclusividad de 5 años para la comercialización internacional de la telenovela, con prórroga por lustro, cuando se financió con fondos públicos.