El día después de que Andrea del Boca (59) fuera absuelta por Tribunal Oral Federal 7 del cargo de partícipe necesaria de administración fraudulenta, el foco se corrió a cómo hizo la actriz para costear los honorarios de su abogado penalista.

Todo surgió a raíz de Angie Balbiani contó que Juan Pablo Fioribello “le habría pedido 300.000 dólares a Diego Spagnuolo”, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, para defenderlo en la causa por la filtración de los supuestos audios de corrupción.

Entonces, la panelista aseguró que “Fioribello le cobró a Andrea del Boca 400 mil dólares por atender esta causa. 200.000 de entrada y 200.000 cuando terminara la defensa”.

El detalle es que la productora de Mamá Corazón “está inhibida desde 2018″, además de estar embargada.

Quién contrató a Juan Pablo Fioribello

“La persona que lo pagó es Jeffrey Sachs, quien estuvo en pareja con ella desde 1995 hasta 1997″, enfatizó sobre el economista estadounidense.

Entonces precisó: “Uno arriba del otro los billetes en Francia se los paga al abogado para que haga la defensa de Andrea”.

Además, reveló que esa fortuna fue un regalo del millonario, por lo que no debería ser devuelto.

“En su momento, cuando se jugó al romance entre Juan Pablo Fioribello y Andrea del Boca, era para que no nos hiciéramos esta pregunta”, cerró la periodista.