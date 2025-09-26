Anna del Boca no se guardó nada. Después de que el tribunal declarara inocente a Andrea del Boca en la causa por presunta defraudación al Estado, la joven compartió un fuerte descargo en sus redes sociales y dejó en claro el peso que cargó durante casi una década.

“Feliz primavera. Las conversaciones difíciles son las que más me gustan”, escribió en sus historias de Instagram, marcando el tono de lo que sería un mensaje profundo y sin filtros.

En su reflexión, Anna repasó cómo la exposición mediática y el proceso judicial atravesaron su adolescencia. “Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí con base en esto, mis interacciones empapadas por este acontecimiento. Miles me siguen por ese morbo, la hija de la ‘chorra’”, lanzó, sin vueltas.

Lejos de victimizarse, la hija de la actriz remarcó: “Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar”. Y agregó: “Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quién soy y atesoro a quienes me contienen”.

EL ALIVIO DE ANNA, LA HIJA DE ANDREA DEL BOCA TRAS UNA DÉCADA DE PROCESO JUDICIAL Y ACUSACIONES

Anna celebró la absolución de su mamá y fue contundente: “Mi mamá, hoy 25/9/25, fue declarada inocente. No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta: la evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total absolución”.

También apuntó contra quienes la criticaron durante todos estos años: “Los que recurren al agravio optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia. Créanme, no es difícil informarse objetivamente y emanciparse de la falsa interpretación que quieren vender. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea”.

Anna fue clara: “Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble. O las suposiciones y prejuicios. Y ni hablar de los chimentos”. Y graficó el alivio que siente: “Me voy despidiendo de la acumulación de ladrillos que teníamos sobre el cuerpo. Imaginate la montaña rusa psicológica. Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué”.

EL FUERTE DESCARGO DE LA HIJA DE ANDREA DEL BOCA TRAS LA ABSOLUCIÓN DE SU MADRE EN UNA CAUSA POR PRESUNTA DEFRAUDACIÓN AL ESTADO

La joven contó cómo vivió la lectura del fallo: “Mientras daban el veredicto, puse el portarretrato de mi abuelo junto a velas y cuatro pares de manos entrelazadas. Me voy a asegurar de que este legado esté tan vivo como él lo está en mí”.

Y cerró con un mensaje de agradecimiento y celebración: “Estoy inconmensurablemente agradecida. Toca brindar con mamá que se lo recontra requete re mil súper duper mega merece. Mujerón”.

Por último, Anna citó a un amigo y dejó una frase picante para quienes la criticaron durante todos estos años: “Cuántos se tendrán que meter el micrófono en el c… y sin vaselina”.

