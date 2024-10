La gala de este lunes en Bake off Famosos marcó una nueva baja en el staff de pasteleros de la farándula cuando el jurado se definió entre Damián de Santo y Andrea del Boca, que quedaron, solitos, frente a ellos esperando el veredicto.

Momentos antes, los actores protagonizaron un momento hot cuando un miembro del jurado les preguntó si habían trabajado juntos algunas vez y, ante la negativa de ambos, Wanda les pidió que improvisen. De esta manera, Andrea no perdió el tiempo y “le comió la boca” a su compañero.

Nacho Elizalde (Foto: Instagram/nachoelizalde)

Más adelante, el jurado decidió que Cami Homs y Nacho Elizalde eran los destacados de la noche tras las varias prueblas que pasaron, y el influencer terminó quedándose con el delantal por primera vez.

Leé más:

Wanda Nara reveló uno de los finalistas de Bake Off Famosos y la retaron: “Le pidieron que corte el vivo”

ANDREA DEL BOCA FUE ELIMINADA DE BAKE OFF FAMOSOS

“Bueno, chicos, yo ya tengo el nombre y esta vez me cuesta un montón decirlo porque sé realmente, y con una mano en el corazón se los digo, que fue muy, muy peleado. Quien abandona hoy la carpa de Bake Off famosos es Andrea”, anunció Wanda Nara.

Al conocer la decición, De Santo abrazó y besó a Del Boca, y ella se limitó a reconocer: “Me lo esperaba”. “Gracias. Vine aquí para... Ahora van a saber por qué me dicen la llorona. Soy sensible y creo que no me infarté muchas veces porque lloro y descargo a través de las lágrimas”, confesó la actriz.

“Me divertí mucho y aprendí de ustedes los mejores. Gracias a mis compañeros porque son maravillosos. Algunos los conozco y otros aprendí a conocerlos acá. Gracias a un equipo técnico increíble y de producción que merecen un aplauso”, pidió Andrea, y todos se sumaron.

Leé más:

Wanda Nara recibió la visita de sus hijos en Bake Off Famosos: “Son lo más lindo que tengo en mi vida”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.