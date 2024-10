Ángela Leiva habló con Ciudad de los rumores de romance con Gastón Edul, a quien conoció en el programa Bake Off Famosos Argentina, luego de sus fotos juntos en eventos.

“Hay rumores de que te llevás muy bien con alguien en particular, Gastón Edul, ¿Qué onda?”, le consultamos a la cantante, quien contestó: “Mirá vos, me llevo excelente con Gastón. Sí, lo quiero un montón a Edu, le digo así, Edulcito”.

La foto de Ángela Leiva y Gastón Edul en la fiesta Polenta. (Foto: Instagram / nachoelizalde)

Luego de que se le repreguntara acerca de los últimos trascendidos con el periodista, la actriz bromeó: “¿Nos estamos dando qué? Consejos de pastelería nos estamos dando, es lo que dicen, pero no tengo nada para decir”.

Ángela Leiva en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

“Independientemente de eso, ¿cómo estás vos del corazón?, porque recientemente te separaste”, indagamos entonces y ella por su parte respondió: “Soltera, bien, contenta. A veces hay que saber disfrutar los momentos de la vida”.

Las fotos de Ángela Leiva con Gabriel Mikelovich en el 2023.

“Obviamente, las rupturas son horribles, pero a veces son necesarias. Así que estoy bien”, reflexionó la participante del reality de Telefe sobre su noviazgo de dos años con Gabriel Mikelovich, separación que anunciaron en junio pasado.

ÁNGELA LEIVA, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE GASTÓN EDUL: “PUEDE LLEGAR A PASAR”

En diálogo con este portal, Ángela Leiva fue sincera al referirse a su vínculo presente y futuro con Gastón Edul: “Pregúntale a él, ¿le preguntaron a él? ¿qué dice? Lo que él diga”.

“A veces, en los ámbitos laborales ha pasado también que una relación de trabajo se termina convirtiendo en algo un poco más personal”, expresamos y al final la artista dijo: “Puede llegar a pasar, obvio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.