Nati Jota confesó en una entrevista con Iván Schargrodsky en el programa On The Record de Cenital la verdad de lo que pasó con Gastón Edul tras los rumores de romance.

“Tuvimos una crisis de amigos, todo bien, con Edul, amoroso, ahora está en un gran momento. No sé qué decirte de Gastón porque jodimos al aire y se armó como un run run así”, dijo sincera.

Nati Jota.

“¿Cuánto hay de cierto, cuánto no, en ese coqueteo?”, le preguntaron y la influencer lanzó sin filtros: “Es un chiste que invadió un poco la vida real, la contaminó un poquito”.

EL MOMENTO EN QUE NATI JOTA REVELÓ QUÉ PASÓ CON GASTÓN EDUL

En el ida y vuelta, Nati Jota reveló qué le pasa con Gastón Edul, luego de que fuera relacionado amorosamente también con Ángela Leiva, compañera del periodista de Bake Off Famosos Argentina.

“¿Pero qué significa eso? ¿Qué es contaminó la vida real?”, le preguntó Iván Schargrodsky y ella dijo: “Un poco flasheé alguna cosa yo y él también. ¿Una confusión estirada? No, mentira. No sé, la verdad es que no está claro”.

