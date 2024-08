Nati Jota, flamante conductora de Sería Increíble, que se emite por Olga, dejó las humoradas de lado y se puso seria para rememorar cuando adoptó a su perrita, a la que quiere con todo su corazón.

“Se me empezó a cruzar y dije: ‘che, pará, yo podría, no está tan mal porque vivo por esta zona y en general mis laburos no son muchas horas seguidas’ y también pensé en que ahora el mundo es más pet friendly; se me instaló esa idea y ahí empecé a ver páginas de adopción”, contó en diálogo con Ohmydog!

Nati y su perra. Foto: Ohmydog!

Acto seguido, rememoró que una amiga le mandó un mensaje diciéndole que unas personas estaban dando en adopción a una perrita que habían encontrado en la calle, en muy malas condiciones. Nati no lo dudó, se puso en contacto y la adoptó. A partir de ahí, sus vidas cambiaron para siempre.

ASÍ ENCONTRÓ NATI JOTA A SU PERRITA

En este contexto, Nati Jota reveló que cuando encontraron a su perrita estaba en muy malas condiciones.

“De repente una amiga mía de fútbol me manda que un conocido nuestro había subido a una perrita Shar pei de 2 o 3 años que la habían encontrado toda mordida, tirada y llena de bichos, en un estado muy deplorable y que ellos no se la podían quedar”, rememoró la influencer.

Nati y su perra. Foto: Ohmydog!

“Me empecé a entusiasmar, a pensar nombres, le empecé a escribir más seguido para preguntarle por Oli (ellos le habían puesto Mili) y me dicen que la perra ya estaba para entregar. Me comentaron que otra familia también estaba interesada, pero que les había gustado que yo les escribía seguido para ver cómo estaba; ahí la fui a buscar”, cerró Nati, muy tierna.