Luego de haberse divertido varios días en Italia, Nati Jota aterrizó en España para continuar su tour europeo, desde donde hizo un fuerte descargo en X (Twitter).

¿Qué pasó? La conductora de Sería Increíble, que se emite por Olga, se hartó de los “piropos” que le dejan al pie de las fotos que comparte en Instagram y apuntó muy fuerte contra sus seguidores.

Nati en Italia.

Contundente, la influencer pidió que por favor dejen de escribirle “sos hermosa” y, sin filtro, explicó por qué le molesta cada vez que lee un comentario de este tipo.

NATI JOTA DE HARTÓ DE LOS “PIROPOS” EN INSTAGRAM

Desde España, Nati Jota les pidió a sus fanáticos que por favor dejen de decirle que es hermosa.

“Me jode que me digan ‘sos hermosa’. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual, todo bien, gracias. Tal vez, tengo días más linda, pero HERMOSA no soy”, sentenció, molesta.