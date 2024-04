Siempre compinche con sus seguidores, Nati Jota los hizo partícipes de su profunda reflexión. La conductora habló sobre su tristeza por la llegada del frío, remarcando que su estación favorita del año es el verano. “Me parece imposible lo que se viene”, admitió.

“¿Estoy triste o son estos anocheceres tempranos de abril haciéndome concha? Siempre tuve la zanahoria puesta en fin de año, el verano, las fiestas, los finales y los inicios. Hay algo de este momento del año donde se hace claro que se vienen los fríos y tal vez la meseta un poco me trompea”, escribió.

“Pienso que luego me acostumbro, solo que ahora, después del verano y todo lo que conlleva, me parece imposible lo que se viene, pero todo estará bien. Luego de leerme, ¿pudieron responder la primera pregunta? ¿Será una mezcla de ambas? ¿Sirve de algo saber por qué sentimos lo que sentimos? ¿Entender un sentimiento hace que lo sintamos más?”, se preguntó a través de sus stories de Instagram.

¿A NATI LE AFECTA MERCURIO RETRÓGRADO?

Acto seguido, contó que puede ser que se sienta así por el fenómeno de mercurio retrógrado.

“¿Le podemos echar la culpa a mercurio retrógrado y al eclipse? Ayer dormí muy mal toda la noche, durante horas no pude dormirme, y vi que a muchos les pasó lo mismo. Yo les echaré la culpa porque pronto me libera de la sensación de que hay algo que resolver que ahora no tengo ganas, está por empezar Gran Hermano y tengo unas milanesas en el horno”, se despidió.