Nati Jota volvió a ponerse en el centro de la escena. Esta vez, no por haber opinado sobre el romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, sino por un video muy cerquita de Nacho Castañares en una fiesta que, a los pocos minutos de haber sido publicado, se volvió viral.

En este contexto, la conductora de Sería Increíble hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram. Mirando a cámara, admitió que en estos momentos lo único que la puede ayudar es desconectarse mirando una serie. Y que su problema es no encontrar la adecuada.

“Tengo una ganas de fingir demencia con tantas cosas... Y si no tengo una serie, es muy difícil...”.

“Tengo una ganas de fingir demencia con tantas cosas... Y si no tengo una serie, es muy difícil... Sex and the city la estoy mirando y me gusta, pero no tiene eso de ‘mirame y no me dejes de mirar’. Quiero que me pase lo que me pasaba con Lost, Prison Break y Orange is the new black. Quiero ver una serie de esas que terminás un capítulo y tenés que ver otro”, cerró, en confianza con sus seguidores.

¿NATI JOTA Y NACHO CASTAÑARES TIENEN ONDA?

A Nati Jota y Nacho Castañares los fotografiaron infraganti bailando muy acaramelados en una divertida salida nocturna con Alexis “Conejo” Quiroga y Denisse González, la última eliminada de la casa de Gran Hermano 2023.

En el video, se puede ver a Nati bailando muy a gusto con Denisse, quien filma el divertido momento. Luego de que la conductora le diera un beso en la mejilla a la exhermanita, en el clip se puede ver un gesto hacia Nacho Castañares que no pasó desapercibido en Twitter.

“Nos dimos cuenta, Nati...”, expresaron junto a la postal que la muestra diciéndole algo en el oído al ex de La Tora, que sonríe a gusto, mientras ella se acerca con picardía a su cuello. Juariu, quien compartió la postal, les preguntó a sus fans qué opinan de este acercamiento. ¿Hay onda?