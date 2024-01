Luego de haberse convertido en la última eliminada de Gran Hermano 2023, Denisse González visitó Cortá por Lozano y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron sobre su intimidad con Bautista Mascia.

“Tuve muchas historias de amor, pero a mí lo que me pasa con Bautista es que nosotros tuvimos una conexión que, creo yo, fue sincera”, expresó la joven en el programa que conduce Vero Lozano por Telefe.

Al escuchar esto, la conductora fue al hueso con su pregunta: “¿Curtieron adentro de la casa?”, quiso saber. Y Denisse cerró, con una sonrisa pícara y sin querer ahondar en detalles: “Alguna que otra cosa pasó”.

¡Epa!

SANTIAGO DEL MORO ENTRÓ A LA CASA DE GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ A SABRINA CON UN ANUNCIO SOBRE SU NOVIO

Luego de que Santiago del Moro entrara a la casa de Gran Hermano 2023 para sorprender a los participantes y llevarles una palabra de sus seres queridos, el conductor del reality de Telefe dio que hablar al hacerle un anuncio a Sabrina Cortez.

“Sabri, ¿querés que sea honesto o que sea careta?”, indagó Del Moro, con un sobre en sus manos que contenía una palabra dulce de alguien de su círculo más cercano. Allí, después de que la joven se inclinara por la honestidad, agregó: “Había un mensaje de Brian y lo cambiaron”.

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano

“Y es de tu mamá. Tu mamá te puso la palabra ‘persevera’, ¿por qué crees que te dice eso? ¿Persevera y…?”, continuó, ante la mirada algo nerviosa de Sabrina, deslizando que su pareja se habría enojado por su vínculo con Alan Simone, uno de los últimos eliminados del programa con Denisse González.

“Y triunfarás… Para que me mantenga como soy, creo que eso me quiere decir. Que me mantenga fiel a mí misma, con mis sentimientos, y me alegra un montón que me lo diga”, respondió Cortez. Y Santiago cerró: “Ella te lo dice que seguramente es la persona en el mundo que más te ama”.