Dio muchísimo que hablar la relación íntima que entabló Sabrina Cortez con Alan Simone en la casa de Gran Hermano 2023, en medio de su noviazgo de 8 años con Brian Fernández. El muchacho volvió a defender su relación, como a su pareja y reveló si son una pareja abierta.

“Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento”.

“Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema”, empezó diciendo, en un descargo.

“Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere”, se sinceró el amigo del Kun Agüero.

Foto: Instagram Por: Ivan Basso

EL DESCARGO DEL NOVIO DE SABRINA DE GRAN HERMANO 2023 TRAS SERLE INFIEL CON ALAN

“Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo. No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos 8 años. Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión”, aseveró.

También se diferenció del Kun y sus dichos sobre Sabrina. “Por último, quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber”, expresó.

“Mi deseo es que ella puede continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola. No pude leer a todos, pero gracias a los que mandan mensaje de apoyo”, concluyó.