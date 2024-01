La campaña de Sergio Kun Agüero para eliminar a Sabrina Cortez de Gran Hermano, luego de que le fuera infiel a su novio con Alan Simone , revolucionó las redes sociales, y además le provocó malestar a Brian Fernández, ahora expareja de la participante, razón por la cual el exfutbolista hizo un fuerte mea culpa.

“Uno, al final, quiere a sus amigos y siempre quiere lo mejor. Yo me imaginé, o pensé, que por ahí Brian estaba mal. Pero al final me metí en donde no tenía que meterme”, comenzó sobre el muchacho al que conoce desde los cinco años.

“Asumo la responsabilidad. Le pido disculpas a Brian porque por ahí tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí, que opino, tiro fruta todo el tiempo. Me salió así decir eso y lo dije”, continuó en su transmisión de streaming.

Brian Fernández, ex de Sabrina Cortez de Gran Hermano, con el Kun Agüero.

En ese punto, el Kun reveló: “Obvio, hablé con Brian y él está bien”.

“Obvio, hablé con Brian y él está bien”.

Es que en un primer momento, Sergio Agüero había ido con los tapones de punta tras la fogosa noche de Sabrina con Alan en Gran Hermano: “Ya sabemos lo que está pasando en la casa. Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo, así que banquemos a Brian Fernández. Ya tengo una enemiga, así que ya saben, ¡arafue!”.

Sabrina Cortez, Kun Agüero y Brian Fernández.

KUN AGÜERO LE OFRECIÓ DISCULPAS A SABRINA DE GRAN HERMANO

Por otra parte, Kun Agüero también fue autocrítico por el impacto que generó en Sabrina Cortez: “Pido disculpas si por ahí generé un problema o si hice sentir mal a la familia de Sabrina o del ambiente”.

Brian Fernández, ex de Sabrina Cortez de Gran Hermano, con el Kun Agüero.

“Asumo la responsabilidad de que me equivoqué. No va a pasar más. A partir de ahora consultaré antes de decir algo”, enfatizó.

“Pido disculpas si por ahí generé un problema o si hice sentir mal a la familia de Sabrina o del ambiente”.

“Cuando me equivoco lo digo. Pido disculpas a Brian. Discúlpame pa, está todo bien y que sea lo mejor para los dos. Ya está. A seguir para adelante. Quería decir eso antes que nada y disculparme por esa situación, que no sé si hice sentir incómoda a mucha gente. Pero me salió y ya está. Pido disculpas y listo”, cerró Kun Agüero para cerrar el escándalo que generaron sus opiniones sobre Gran Hermano 2023.