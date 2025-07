El paso por Reacción en Cadena de los Cache Ángeles quedará en la historia de la televisión, ya que el trío de amigos egresados del Colegio Nacional Buenos Aires ganó 10 programas consecutivos, se repartió casi seis millones de pesos de premios y hablaron con Ciudad.

Durante las dos semanas al aire, Homero Pettinato se apiadó de Fernando, el soltero del grupo, y lo ayudó a buscar pareja. “He recibido invitaciones de algunas fanáticas que se volvieron locas ante mi aparición televisiva", aseguró Cachete.

Más tímido, Tobías reconoció: “A mí todavía no me reconocieron, pero han llegado seguidores a mi negocio y he tenido fructíferas transacciones. Vendo productos de decoración para el hogar”.

El reconocido es Agustín: “Tuve una secuencia en un supermercado cuando estaba comprando con mi esposa, que una señora se acercó amablemente a preguntarme si yo aparecía en eltrece. Estábamos en la góndola de lácteos”.

Reacción en Cadena

LA CLAVE PARA GANAR EN REACCIÓN EN CADENA

“Tranquilidad. No pechear como peché yo el último programa. Y no cruzarse con nosotros”, resumió Tobías.

Obvio, haberse graduado bachillerato de la Universidad de Buenos Aires les dio un plus de conocimiento frente a sus rivales.

Lo cierto es que ahora los Cachi Ángeles se enfrentarán en el duelo de campeones con Los Tatus, quienes habían ganado cuatro veces y acumulado casi tres millones de pesos.