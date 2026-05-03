Tras más de dos décadas de relación con Fabián Rossi, Iliana Calabró reconstruyó su vida personal luego de la separación. Hoy, la actriz se muestra enfocada en su presente y en el crecimiento de sus hijos, Nicolás y Stéfano.

NICOLÁS EN BRASIL Y CON FAMILIA PROPIA

Nicolás, el hijo mayor, vive desde hace años en Brasil junto a su pareja. Según contó la actriz, se conocieron trabajando en una multinacional vinculada al turismo en Río de Janeiro y desde entonces no se separaron.

“Estudiaba Turismo y Hotelería, se enamoró y se fue a vivir allá”, explicó. Además, reveló que se convirtió en abuela, una noticia que la llenó de felicidad y que marca una nueva etapa en su vida.

Iliana Calabró y sus hijos. Crédito: Instagram

STÉFANO, UN PERFIL BAJO Y UNA CARRERA INTERNACIONAL

Por su parte, Stéfano eligió un camino completamente distinto. Lejos de las cámaras, se formó como arquitecto y hoy desarrolla una carrera con proyección internacional.

“Es arquitecto y le va muy bien. Está en Buenos Aires, pero trabaja para el exterior”, contó Calabró, quien destacó que actualmente participa en proyectos en Europa, como una escuela en Italia y un spa en Suiza.

Incluso, recordó sus inicios académicos: “No es porque sea mi hijo, pero es brillante. Ya cuando estaba en la Di Tella ganó un premio por sus trabajos”.

Iliana Calabró y sus hijos. Crédito: Instagram

Con un perfil bajo y enfocado en su crecimiento profesional, Stéfano se mantiene alejado de las redes y las apariciones públicas, consolidando su carrera en el ámbito de la arquitectura.