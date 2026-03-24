Iliana Calabró estuvo en La Cocina Rebelde con Jimena Monteverde y no anduvo con chiquitas: preparó una tarantela de manzana.

La actriz y comediante apostó por la cocina italiana, fiel a su estilo, a casi dos décadas de haber popularizado su tiramisú.

Iliana Calabró le preparó a Jimena Monteverde una tarantela de manzana: así es la receta | Créditos: captura El Trece

Jimena Monteverde se mostró contenta con el resultado de la tarantela de manzana elaborada con facilidad por Iliana Calabró.

Iliana Calabró le preparó a Jimena Monteverde una tarantela de manzana: así es la receta | Créditos: captura El Trece

LA TARANTELA DE ILIANA CALABRÓ

Ingredientes de la tarantela de manzana de Iliana Calabró.

300 gramos de azúcar (para el caramelo)

1 kilo de manzanas verdes (podés mezclar con rojas para variar la textura)

Manteca, cantidad necesaria

1 pocillo de vino blanco (o moscato, si querés un toque más dulce)

Canela a gusto

1 litro de leche

1 taza de azúcar (para la mezcla)

Esencia de vainilla

9 huevos

1 paquete de pan lactal finito (sin bordes)

Opcional: pasas de uva al ron

Extra: crema batida para acompañar

Iliana Calabró le preparó a Jimena Monteverde una tarantela de manzana: así es la receta | Créditos: captura El Trece

El paso a paso para preparar la receta de la comediante empieza por la elaboración del caramelo. Se coloca azúcar en el molde y se lleva a fuego hasta que se derrita y se vea un color dorado. Hay que moverlo con un paño, sin utilizar cucharas ni otros elementos.

Por otro lado, hay que hervir un litro de leche con una taza de azúcar y retirar cuando rompe hervor. Eso hay que repetirlo.

Las manzanas necesitan un trabajo aparte. Hay que pelarlas y cortarlas en rodajas, para luego rociar con limón y así evitar su oxidación. Luego saltear en una sartén con un poco de vino blanco, agregar azúcar y canela.

Iliana Calabró le preparó a Jimena Monteverde una tarantela de manzana: así es la receta | Créditos: captura El Trece

Enseguida hay que romper nueve huevos y mezclarlos sin batir demasiado. Sumar leche tibia, esencia de vainilla y ralladura de limón.

En el molde que tiene el caramelo, poner una capa de manzanas, espolvorear con azúcar y un poco de manteca. Sobre ello, colocar una capa de pan lactal sin bordes embebido en la mezcla de leche y huevos. El proceso implica repetir las capas hasta que el molde quede lleno. Arriba, terminar con manzanas y una pizca de la mezcla.

Iliana Calabró le preparó a Jimena Monteverde una tarantela de manzana: así es la receta | Créditos: captura El Trece

Para cocinar, hay que llevar el molde a una asadera más grande con agua caliente y cocinar a baño María en horno moderado por una hora y media. Una vez frío, desmoldar y servir con crema batida.