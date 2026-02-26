El choripán es sin dudas uno de los manjares argentinos por excelencia, pero averiguar que tiene adentro el embutido era un enigma que podría llevar a que uno lo evite, hasta que Jimena Monteverde develó el misterio.

La conductora de La Cocina Rebelde invitó a dos hermanos de Luján a que cuenten sus secretos para el embuido favorito de los argentinos.

“La materia prima que paleta y panceta de cerdo”, contó uno de los invitados.

Jimena Monteverde hizo chorizos de cerdo.

La proporción es “70 por ciento de paleta y 30 por ciento de panceta”.

Luego el empresario Pyme contó que eso se pica, se mezcla con “ají molido, pimienta, nuez moscada, orégano, ajo y laurel en vino”, a gusto.

Jimena Monteverde hizo chorizos de cerdo.

Eso da como resultado una pasta, que es la que se va a colocar en la embutidora para luego meterla en la tripa chinesca de cerdo que la contiene.

Claro que eso se hace con máquinas industriales para obtener un resultado más homogeneo sin tanto esfuerzo.