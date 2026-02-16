Jimena Monteverde compartió una receta de budín de arándanos que destaca por su simplicidad y resultado casero. La preparación utiliza yogur como ingrediente base, una técnica que garantiza una textura húmeda y esponjosa.

Lo distintivo de esta receta de budín es su sistema de medidas: el pote de yogur se convierte en la unidad de medición para todos los ingredientes secos, lo que elimina la posibilidad de errores en las proporciones y facilita el proceso incluso para cocineros principiantes.

INGREDIENTES NECESARIOS PARA EL BUDÍN DE ARÁNDANOS

Para la preparación del budín casero se requieren tres huevos, un pote de yogur de 190 gramos, un pote de azúcar, medio pote de aceite, dos potes de harina leudante y esencia de vainilla.

La receta de Jimena Monteverde admite variaciones según el gusto personal: se pueden incorporar arándanos frescos o congelados, membrillo en cubos, tropezones de durazno o ralladura de cítricos como naranja, limón o lima.

El budín de arándanos . (Foto: Chat GPT)

Para el glaseado final se necesitan 200 gramos de azúcar impalpable, jugo de arándanos en cantidad necesaria y azúcar extra para decorar.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN PASO A PASO

El primer paso consiste en mezclar todos los ingredientes en un bol de manera gradual para evitar la formación de grumos. Los arándanos deben incorporarse al final de la preparación para mantener su forma intacta durante el horneado.

Una vez lista la mezcla, se vuelca en una budinera grande previamente enmantecada y enharinada. La cocción se realiza en horno precalentado a 140 grados centígrados durante aproximadamente 30 minutos.

El glaseado se prepara mezclando el azúcar impalpable con jugo de arándanos hasta obtener la consistencia deseada, y se aplica sobre el budín una vez que este ha alcanzado temperatura ambiente.

UNA OPCIÓN VERSÁTIL PARA CUALQUIER OCASIÓN

Esta preparación resulta ideal para meriendas familiares o desayunos de fin de semana. La versatilidad de la receta casera permite adaptarla según las frutas de estación disponibles, convirtiéndola en una opción práctica para quienes buscan un postre casero sin grandes complicaciones técnicas.

La combinación de ingredientes simples y un proceso directo hacen de este budín de arándanos una alternativa accesible que no sacrifica sabor ni presentación.