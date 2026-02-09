La pizza a la parrilla es una deliciosa variante de uno de los platos favoritos de los argentinos, y Jimena Monteverde explicó la receta del manjar rico, rápido y barato.

“Con un un kilogramo de harina sacás 10 pizzas. Porque hacés un bollo muy chiquito para una masa muy finita que se hace en un toque”, aclaró la chef.

Al bol con harina se le agregan entre 20 y 30 gramos de sal y poca levadura, porque no tiene que levar mucho, unos 15 gramos, o un cuarto del sobre.

Pizza a la parrilla.

Eso se disuelve como granulitos para retrasar la activación de la levadura, se le agregan dos tazas y media de agua tibia y sumado un pocillo de aceite, “qué es lo que le va a dar la crocantes”.

Las claves para la pizza a la parrilla de Jimena Monteverde

“Tiene que quedar una masa dura” para que no se caiga en las brasas.

Es clave hacer bolitas de muzzarella para que se derrita, ya que en la parrilla solo le va a dar fuego desde abajo, más allá de que se tape con un molde para recrear el calor de un horno.

Pizza a la parrilla.

La salsa se coloca del lado que se doró primero, poca cantidad para evitar que se humedezca mucho la masa.

Pizza a la parrilla.

Lo ideal es que la parrilla tenga fierritos redonditos, en lugar de los modelos de canaletas.

¡Mirá el video completo para ver el paso a paso al detalle!