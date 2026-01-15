Si preparar una tortilla tradicional parece sencillo, Jimena Monteverde compartió cómo hacer el tradicional plato español con papas fritas de paquete y sabor gourmet, en menos de 10 minutos.

La conductora de La Cocina Rebelde aclaró que se necesita “aquete de 200 gramos aproximadamente para una tortilla de ese tamaño”, y que por supuesto se pueden usar las que “sobraron de un cumpleaños” o “se humedecieron”, sin importar la marca".

Confiada en su truco viral, Jimena exclamó: “Nadie se da cuenta que no pelaste las papás, te lo aseguro”.

El paso a paso a paso de la tortilla viral de Jimena Monteverde

1- Romper las papas.

2- Hidratarlas con un poco de leche con media taza, para que quede bien blandita. O hasta que no se vea más leche.

Así queda cocinada la tortilla viral de Jimena Monteverde.

3- Agregar sal y pimienta a gusto.

4- Le podés poner la magia que quieras, pimentón, perejil, chorizo colorado, una unda para disimular.

5- Agregar cinco huevos. Y si no tenés tantos, le agregás más leche.

6- Se cocina un poco más de tiempo que la normal, porque no tienen tanta consistencia.