Abril se despide con un clima primaveral, pero las noticias para el bolsillo no son tan cálidas. Con el arranque de mayo, se activan una serie de actualizaciones en servicios clave que obligarán a los argentinos a ajustar el presupuesto familiar.

Si sos de los que planifica mes a mes, tomá nota de esta hoja de ruta con los aumentos que ya son un hecho:

1. Medicina Prepaga: las cuotas no dan respiro

Las empresas de salud privada ya enviaron las notificaciones a sus afiliados. Tras la desregulación, los ajustes se mueven en sintonía con la inflación de dos meses atrás.

Aumento: Entre un 3,1% y 3,9% (según la empresa).

Dato: Swiss Medical, Galeno y OSDE promedian una suba del 3,4%. Es el quinto aumento del año, acumulando un alza importante en lo que va de 2026.

2. Colectivos y Subtes: viajar es más caro

Moverse por el AMBA tendrá un nuevo valor a partir del viernes 1° de mayo. El Gobierno porteño y nacional aplicarán un ajuste basado en la inflación y la quita de subsidios.

Colectivos: El boleto mínimo (hasta 3 km) pasará a $753,74 (con SUBE registrada).

Subte: El viaje pasará a costar $1.490 .

¡Atención!: Quienes no tengan la tarjeta SUBE nominalizada (a su nombre) pagarán una tarifa diferencial mucho más alta: $2.369,10 por viaje en subte.

La lista definitiva de los aumentos que llegan en mayo y que van a golpear tu bolsillo (foto creada con IA)

3. Agua (AySA): las facturas llegan con subas

El servicio de agua potable y cloacas en el AMBA también tendrá su cuota de actualización mensual.

Aumento: Será del 3% mensual (un esquema que se repetirá hasta agosto).

Precios promedio: Una factura media en zona baja rondará los $25.777, mientras que en zonas de ingresos altos llegará a los $35.325 sin impuestos.

4. Alquileres: el dolor de cabeza de los inquilinos

Para quienes aún tienen contratos bajo la ley anterior (actualización anual por ICL) o para los nuevos contratos con ajustes trimestrales:

ICL: Quienes tengan que actualizar hoy 29 de abril o el 1° de mayo bajo el Índice de Contratos de Locación, enfrentarán una suba interanual cercana al 32,8% .

Contratos nuevos: La mayoría se está ajustando por el IPC (inflación) de marzo, que fue del 3,4%.

5. Peajes: salir a la ruta cuesta más

Si usás las autopistas de la Ciudad (25 de Mayo, Perito Moreno o Illia), preparate:

Suba: También del 5,4% .

Hora pico: Un auto liviano pasará a pagar $6.121,62 en las autopistas principales durante las horas de mayor congestión.

Tip Ciudad: Si todavía no registraste tu SUBE, ¡hacelo hoy! La diferencia entre la tarifa registrada y la tarifa plana “limpia” es de casi el 60%. ¡Cuidá cada peso!